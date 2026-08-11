Chau Red SUBE: dejó de funcionar y no se aplicará mas el descuento para quienes combinaban trenes y subte + Agregar ámbito en









Sin embargo, el beneficio sí continuará para otras combinaciones de medios de transporte. A su vez, quienes cuenten con la Tarifa Social Federal aún pueden aprovechar descuentos de la Red.

La Red SUBE consta de un sistema que otorgaba un 50% de descuento en el segundo viaje en subte para quienes habían viajado primero en tren. Gobierno de la Ciudad

A partir de agosto dejó de funcionar la Red SUBE, un sistema que otorgaba un 50% de descuento en el segundo viaje en subte para quienes habían viajado primero en tren. En consecuencia, ambos servicios serán abonados a tarifa plena, sin aplicar la bonificación vigente hasta el momento.

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Sin embargo, el beneficio sí continuará para quienes comiencen la combinación en el Subte: en este caso, mientras el primer viaje se cobrará sin descuento, el segundo viaje en trenes o colectivos, sea en líneas nacionales como porteñas, contará con una reducción del 50% en la tarifa.

Desde el área de Transporte de CABA confirmaron que el descuento de la Red SUBE se mantiene en los medios que dependen de Ciudad: el subte y las 27 líneas de colectivos porteñas (4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151).

Red SUBE: dejó de funcionar el descuento para la combinación tren-subte En estos servicios, el primer viaje se paga con tarifa completa, el segundo tiene un 50% de descuento y, desde el tercero, el descuento es del 75%. El beneficio durará mientras las combinaciones se hagan dentro de los 120 minutos. Por otro lado, desde el gobierno porteño sostuvieron que “la integración tarifaria con los trenes y colectivos provinciales o municipales dejó de aplicarse porque el Gobierno nacional dejó de financiar las combinaciones entre jurisdicciones”, según Infobae.

Ahora, el funcionamiento será el siguiente: para trenes y colectivos de jurisdicción nacional, la Red SUBE aplica al ser utilizados como segundo viaje, siempre que el primer traslado haya sido en medios de transporte de CABA o en colectivos nacionales y/o de Provincia de Buenos Aires.

Para trenes y colectivos de jurisdicción nacional, la Red SUBE aplica al ser utilizados como segundo viaje, mientras el primer traslado haya sido en CABA o en colectivos nacionales y/o de Provincia de Buenos Aires. Por su parte, los subtes y el premetro de la Ciudad de Buenos Aires aplican descuentos a partir del segundo viaje cuando se combinan con líneas de colectivos de jurisdicción de CABA o de jurisdicción nacional. Los medios que queda excluidos de las combinaciones de la RED SUBE son: Los colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires cuando son utilizados como segundo viaje;

cuando son utilizados como segundo viaje; Los subtes de la Ciudad de Buenos Aires cuando son utilizados como segundo viaje después del tren; La RED SUBE incluye las siguientes líneas de colectivos de jurisdicción nacional: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197. En el sistema también están incluidas las principales líneas ferroviarias que conectan distintos puntos del AMBA: Sarmiento;

Roca;

Mitre;

San Martín;

Belgrano Sur;

Belgrano Norte;

Urquiza;

Tren de la Costa; El único requisito es usar el mismo medio de pago en cada combinación: Tarjeta SUBE física registrada, SUBE Digital activa o QR de la app SUBE. Quienes cuentan con la Tarifa Social Federal pueden combinar este beneficio con los descuentos de la Red SUBE.