El tren Sarmiento funcionará limitado durante el fin de semana: qué estaciones estarán habilitadas

La interrupción parcial será el domingo 9 de agosto y las formaciones que parte de Moreno no llegarán a Once hasta las 7 de la mañana.

Trenes Argentinos informó una modificación en el recorrido por obras de renovación de vías.

El tren Sarmiento tendrá servicio limitado en las primeras horas del domingo 9 de agosto debido a obras de renovación de vías.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las formaciones circularán únicamente entre las estaciones Moreno y Liniers hasta las 7 de la mañana, y no llegarán a la terminal de Once durante ese período. Según informó Trenes Argentinos, una vez finalizadas las tareas programadas, el servicio retomará su recorrido habitual.

Durante el domingo 9 de agosto, el cronograma del tren Sarmiento tendrá una modificación temporal debido a las tareas de mantenimiento y renovación de vías . Desde el inicio de la jornada y hasta las 7, no completará el recorrido habitual entre Moreno y Once .

Trenes Argentinos informó que el primer servicio completo hacia el centro porteño saldrá a las 5:47 , mientras que el primero desde Once con destino a Moreno partirá a las 7:22 , cuando ya haya finalizado la intervención.

A partir de la normalización, volverá a a realizar el recorrido total de la línea, con llegada y salida desde la terminal porteña de Once.

Mariano Fuchila

Alternativas para viajar de Zona Oeste a la Ciudad de Buenos Aires

Durante el horario en que el tren Sarmiento funcione con recorrido limitado, los pasajeros que necesiten trasladarse desde la Zona Oeste hacia la Ciudad de Buenos Aires podrán optar por otros medios de transporte para completar sus viajes.

La línea de colectivo 136 de Metropol circula por Avenida Rivadavia desde Navarro o Marcos Paz hasta Primera Junta, siguiendo gran parte del recorrido paralelo a las vías del Sarmiento y reduciendo los tiempos de viaje.

Otro ramal de la misma empresa es el 163, que parte desde San Miguel a la estación ubicada en Caballito, ingresando a Avenida Rivadavia en Morón.

Desde esta última localidad, parte el 1, aunque se aleja del eje de las vías del tren y las demoras pueden ser muy altas para llegar a Liniers.

También está el 302 desde Moreno, que permite unir estaciones claves como Liniers y Caballito por la colectora del Acceso Oeste para reducir tiempos. Adicionalmente, colectivos como el 88 y el 96 cubren la ruta desde La Matanza hasta Balvanera.

Por otro lado, podes utilizar el servicio del tren Sarmiento hasta la estación Liniers y desde allí continuar el recorrido mediante colectivos, taxis o apps de transporte.

Si recurrís a un vehículo particular, lo recomendable es tener en cuenta posibles demoras por el movimiento habitual de la mañana del domingo y planificar el tiempo de viaje con anticipación.