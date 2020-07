Último director de La Nación (Bartolomé Mitre) escondía cuenta en Suiza

Según relató su primogénita, en diciembre mantuvo una charla a solas durante la noche de Navidad y, de acuerdo a su observación, "él sintió que se iba a morir pronto”.

En ese contexto íntimo, el tataranieto del ex presidente de la Argentina le contó lo que nunca sobre el fin del matrimonio con la mamá de Esmeralda, Blanca Isabel Álvarez de Toledo: "“Me dijo que en el divorcio con mi madre no había sido justo con ella y me contó una cantidad de verdades muy duras".

"Me pidió perdón. Lloramos y nos abrazamos", detalló y pasó a precisar lo que tampoco conoce Álvarez de Toledo: "Me contó de una cuenta que le escondió a mi madre en el Credit Suisse, una cuenta de muchísimo dinero, de una suma imposible de gastar”.

Ante la insistencia de los periodistas de la revista Noticias sobre de cuánto dinero se trata, reiteró que es "muchísimo dinero", por lo que les adelantó que "antes de que salga la publicación" iba a dialogar sobre el tema con su madre, quien la "apoya en todo".

"Mi madre no supo. No lo sabe ella", confesó la hija que, tras conocerse el fallecimiento en marzo, lo despidió con frases como “Serás para este país y para mí un héroe”.

En una entrevista televisiva, la mujer había criticado que desde el seno familiar "están atacando" a su mamá: "Porque mi madre estuvo en los años más pudientes de mi padre cuando los gananciales de los diarios eran enormes. Mi padre era presidente de Papel Prensa, presidente y director de La Nación…".

Además de Esmeralda, Mitre tiene entre los herederos a Bartolomé, Rosario y Dolores, hijos que tuvo con su primera mujer, Dolores González Álzaga; mientras que con Nequi Galotti, su última esposa (también heredera), tuvo a Santos.