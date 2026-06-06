Calendario de feriados 2026: el fin de semana largo en Buenos Aires que pocos conocen + Agregar ámbito en









Una fecha muy especial dentro de la provincia va a brindar un día libre que ya genera expectativa entre los vecinos.

Junio llega con un fin de semana largo exclusivo. Depositphotos

Mientras que la mayoría de los argentinos buscan en el calendario de feriados cual es el próximo descanso oficial, existen algunas fechas especiales que suelen pasar desapercibidas. Si bien estas no aplican a todos, para quienes viven en determinadas localidades pueden convertirse en una oportunidad ideal para cortar con la rutina.

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Esto es lo que pasa en un partido bonaerense que durante junio de 2026 celebra la conmemoración histórica de una de sus comunidades, lo que le dará un día libre a algunos pocos que se va a generar un esperado y necesario fin de semana largo del que muchos no estaban enterados.

Feriado Junio sorprende con un fin de semana largo. Magnific

Por qué es feriado el 15 de junio de 2026 El lunes 15 de junio de 2026 se conmemora el aniversario fundacional del Barrio Santa Rosa, una de las comunidades más reconocidas del partido de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. La fecha es muy importante para los habitantes de la zona, ya que se trata de su aniversario fundacional, recordando el nacimiento y desarrollo de este sector.

Los orígenes del barrio vienen desde los antiguos fraccionamientos de tierras y la llegada de familias que impulsaron actividades agrícolas, ganaderas e industriales. Con el paso de las décadas, aquel paisaje compuesto por quintas y campos dio lugar a una comunidad con comercios e instituciones educativas.

Cada año, el aniversario reúne a vecinos y autoridades locales en actos protocolares donde se recuerda a quienes participaron en la construcción de la comunidad. También forman parte de los festejos los desfiles de escuelas, agrupaciones, bomberos voluntarios y organizaciones civiles. Además de espectáculos artísticos, ferias de emprendedores, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para todas las edades. Este año, al caer un lunes, esta conmemoración puede generar un fin de semana largo de tres días consecutivos para quienes estén alcanzados por la disposición municipal. Feriados Esta fecha es perfecta para descansar y conectar con los vecinos. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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