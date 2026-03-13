La NASA lanzará su misión lunar Artemis II el 1 de abril + Seguir en









La misión espacial llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.

En el supuesto caso de que no se logre el lanzamiento durante la ventana inicial de abril, la misión quedaría pospuesta para una fecha posterior al día 30.

La NASA confirmó que el lanzamiento de la misión Artemis II hacia la órbita lunar está programado para el 1 de abril. Esta nueva fecha se fijó tras superar los problemas técnicos que obligaron a posponer el despegue en febrero y completar una exhaustiva evaluación de seguridad y preparación de vuelo.

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"Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", declaró en una conferencia de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

Artemis II será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la finalización del programa estadounidense en 1972, que llevó a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar, convirtiéndose en el mayor acercamiento del ser humano a este satélite en más de medio siglo. Allí, participarán cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

El traslado del cohete del hangar en Florida a la plataforma de lanzamiento está previsto para el 19 de marzo, un día después de que los integrantes de la misión comiencen la cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial en Houston (Texas).

El 27 de marzo, el equipo viajará al Centro Espacial Kennedy en Florida, desde donde tendrá lugar el lanzamiento. La tripulación realizará una órbita alrededor de la Luna para evaluar los sistemas de navegación y supervivencia. Estas pruebas son fundamentales para el éxito de la siguiente fase, la misión Artemis III, que busca restablecer la presencia humana en el suelo lunar de forma permanente.

artemis NASA 2 Los astronautas de Artemis II son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Por qué se atrasó la misión Artemis II Aunque el despegue se planeó originalmente para febrero, una falla en el suministro de helio obligó a postergarlo y a desmontar el cohete. La NASA detectó que un sello en el sistema de desconexión rápida estaba obstruyendo el flujo del combustible desde las instalaciones de tierra, lo que impidió que la misión procediera en la fecha prevista. "Uno de los sellos a veces se salía de su lugar, y bloqueó el flujo a través del conector rápido. Terminamos quitando ese sello y reforzando otro que sería menos susceptible a ese fenómeno", explicó el presidente del equipo de gestión de la misión, John Honeycutt. De todos modos, en el supuesto caso de que no se logre el lanzamiento durante la ventana inicial de abril, la misión quedaría pospuesta para una fecha posterior al día 30.

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