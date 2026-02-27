La NASA confirmó que Artemis II se lanzará a principios de abril y reordenó el plan para regresar a la luna

El organismo espacial anunció la postergación luego de registrar problemas en el sistema de carga de combustible. No obstante, la expectativa por el regreso a entorno lunar permanece vigente.

La NASA confirmó que la misión Artemis II tendrá su próxima ventana de lanzamiento a principios de abril , luego de registrar inconvenientes técnicos durante el ensayo general de carga de combustible del cohete SLS (Space Launch System) .

El anuncio llegó después de que los equipos detectaran una interrupción en el flujo de helio en la etapa superior del cohete, pese a que el ensayo general húmedo realizado el 21 de febrero se desarrolló de manera exitosa.

Desde la agencia espacial estadounidense detallaron que los ingenieros trabajan en la revisión del sistema. “Los equipos están instalando dos conjuntos de plataformas de acceso interno dentro del adaptador de la etapa del vehículo de lanzamiento y deben retirar las mantas térmicas que cubren el área de interés: un punto en el sistema de propulsión criogénica provisional del cohete, o etapa superior”, explicaron.

El SLS y la nave Orion fueron trasladados el 25 de febrero al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) para realizar las reparaciones necesarias antes de la nueva ventana de lanzamiento.

Además de confirmar la nueva fecha tentativa, la agencia espacial modificó el esquema de las próximas misiones. Según lo informado, Artemis III pasará a ser una misión de órbita baja, mientras que Artemis IV será la encargada de concretar el alunizaje.

La decisión apunta a estandarizar procedimientos y reducir riesgos en una etapa clave del regreso humano al entorno lunar.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, sostuvo: “La NASA debe estandarizar su enfoque, aumentar la frecuencia de vuelo de forma segura y ejecutar la política espacial nacional del presidente”, en referencia también al avance de China en la carrera espacial, que anunció dos misiones tripuladas a la Luna para 2026.

En la misma línea agregó: “estandarizar la configuración de los vehículos, aumentar la velocidad de vuelo y avanzar hacia los objetivos de forma lógica y gradual es como logramos lo casi imposible en 1969 y es como lo volveremos a lograr”.

Por su parte, el administrador adjunto Amit Kshatriya explicó que, tras el éxito de Artemis I, no resulta conveniente alterar de forma abrupta la arquitectura técnica del programa: “después de completar con éxito la prueba de vuelo de Artemis I, la próxima prueba de vuelo de Artemis II y el nuevo enfoque de prueba más robusto para Artemis III, es innecesariamente complicado alterar la configuración de la pila SLS y Orion para emprender misiones Artemis posteriores”.

Un nuevo paso hacia la Luna

Artemis II será la primera misión tripulada del programa y marcará el regreso de astronautas al entorno lunar tras más de cinco décadas desde el programa Apolo. El vuelo no descenderá a la superficie, pero validará todos los sistemas con tripulación a bordo.

El reordenamiento del calendario refleja la intención de la NASA de priorizar seguridad operativa y consistencia técnica, en un contexto de competencia geopolítica creciente por el liderazgo en la exploración del espacio profundo.