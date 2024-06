Le dijeron que no iba a caminar y hoy cumple su sueño de ser mamá

La comunicadora e influencer con más de 100 mil seguidores explica que el ser diferente no es algo malo y que la diferencia enriquece.

La artrogriposis es un grupo de trastornos musculares no progresivos poco frecuentes que provocan rigidez en las articulaciones y desarrollo muscular anormal en los niños. Se observa en uno de cada 3000 niños. El nombre proviene de la palabra griega que significa "articulación curva". El objetivo de la fecha tiene la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de esta rara condición congénita y neuromuscular.

“Cuando hablamos de discapacidad y embarazo, muchas veces se cree que no van de la mano y que no son compatibles. De hecho, existen mitos y sobre todo desconocimiento que implica que muchas personas den por hecho que esto no es posible o que conllevará múltiples problemáticas”, explica Daniela Aza.