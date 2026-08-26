León XIV en la Argentina: la Iglesia confirmó dónde se hospedará el Papa y qué lugares visitará

El Pontífice comenzó a definir su agenda. La decisiones fueron confirmadas por Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes-Luján.

La visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma y ya cuenta con algunas de sus principales paradas definidas. El pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires , que funcionará como base durante sus desplazamientos por el país, según confirmó Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes-Luján , después de reunirse con el líder de la Iglesia católica en el Vaticano .

En declaraciones a radiales, Scheining adelantó que el esquema preliminar contempla actividades el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires , el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján . Durante esas jornadas, León XIV regresará a la Nunciatura porteña para descansar.

La agenda todavía no quedó cerrada y también se analizan encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad.

Respecto de los preparativos, Scheining confirmó que una misión vaticana llegó esta semana a la Argentina para avanzar en los aspectos específicos del recorrido y en el dispositivo de seguridad que acompañará al Papa.

“El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura ”, explicó el arzobispo.

En paralelo, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, serán recibidos por León XIV el jueves 27 en Roma.

La audiencia tendrá un marcado carácter institucional y se producirá a poco más de dos meses de la llegada del pontífice a la Argentina. El encuentro se dará mientras la Iglesia local, el Vaticano y el Gobierno avanzan en la transformación de las propuestas iniciales en un operativo concreto para los cuatro días de la visita.

Los encuentros que León XIV podría mantener en Argentina

Scheining señaló que todavía resta establecer buena parte de las actividades que desarrollará el Papa durante su estadía. “Vamos a tener distintos encuentros, eso es lo que se está afinando”, indicó.

El arzobispo también brindó detalles sobre la reunión que mantuvo con León XIV en el Vaticano y contó que se trató de su primer encuentro personal con el pontífice. “Es un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno. Charlamos de la Argentina, de la Iglesia y de su visita”.

Una de las posibilidades que permanece bajo análisis es que León XIV visite una unidad penitenciaria y mantenga allí un encuentro con personas privadas de la libertad. Entre las alternativas apareció la cárcel de Villa Devoto, aunque todavía no existe una confirmación definitiva.

“Es posible, sí, es posible”, respondió Scheining cuando le preguntaron específicamente si el establecimiento porteño podría ser elegido para esa actividad.

El Monumental entre las opciones para un encuentro con jóvenes

Otro de los actos que se encuentra en evaluación es una convocatoria multitudinaria con jóvenes en el estadio Monumental de River Plate, en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la capacidad del escenario constituye uno de los puntos que todavía analiza la organización.

El Papa podría realizar un encuentro con jóvenes en el Monumental. Vatican News

“La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado (tiene capacidad para 85 mil personas) y nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”, explicó el arzobispo.

De esta manera, Buenos Aires, Córdoba y Luján ya aparecen como los principales destinos confirmados dentro del recorrido, mientras continúan las negociaciones para establecer los actos, encuentros y escenarios específicos de cada jornada.

Finalmente, Scheining explicó que la visita a la Argentina integrará una gira regional más amplia de León XIV. Antes de arribar al país, el Papa viajará a Uruguay y, una vez concluida su estadía en territorio argentino, continuará rumbo a Perú.