Visita del papa León XIV: Karina Milei activa mesa junto a Ciudad y el Gabinete Por Ezequiel Rudman + Agregar ámbito en









La secretaria general de la Presidencia encabezará el primer encuentro interministerial para organizar el evento. Participarán funcionarios nacionales y del gobierno de Jorge Macri, en una señal de coordinación que coincide con la recomposición del vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO rumbo a 2027.

Karina Milei encabezará una reunión con Ciudad por la visita del papa León XIV. Presidencia

Karina Milei activará este martes la organización formal de la visita que el Papa León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. En Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia encabezará una mesa interministerial que, junto al Gabinete de La Libertad Avanza, incluirá a funcionarios del gobierno porteño de Jorge Macri. El encuentro se da cuando el vínculo entre la Casa Rosada y el PRO atraviesa una fase de recomposición tras el contacto telefónico entre la hermana del Presidente y Mauricio Macri, que derivó en la conformación de una mesa política mixta.

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La mesa papal se llevará a cabo este martes a las 17 en Casa Rosada, y será la primera reunión organizativa de cara a la visita de León XIV, con la participación de los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Defensa, Carlos Presti. Entre los nombres confirmados también aparecen la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

La incorporación de cuadros de Jorge Macri a esa instancia excede lo protocolar. La Ciudad será uno de los tres distritos con actividades del recorrido papal —junto con la Basílica de Luján, en territorio bonaerense, y Córdoba— y concentrará buena parte de los actos con las máximas autoridades del Estado.

El Gobierno organiza la visita del Papa y suma a Jorge Macri en plena recomposición con el PRO Pero además, la mesa se pone en marcha en paralelo a la reactivación del diálogo político entre LLA y el PRO después de una mesa reactivada la semana pasada tras el llamado entre los hermanos Milei y Macri. En ese contexto, compartir el operativo del Papa funciona también como una señal de gestión compartida entre LLA y el PRO, en un año en el que ambos espacios negocian una arquitectura de alianzas de cara a 2027.

El PRO y LLA retomaron diálogo de cara a 2027. Presidencia La organización deberá además articularse con las administraciones de Axel Kicillof, por la visita a Luján, y Martín Llaryora, por Córdoba, en una coordinación que —según trascendió— empezará a definirse una vez que Nación cierre su propio esquema interno. Del lado eclesiástico, la Conferencia Episcopal Argentina ya tiene una estructura operativa definida, con monseñor Raúl Pizarro como coordinador general, lo que marca un contraste con los tiempos más lentos de la organización estatal.

La agenda semanal del Gobierno incluye además este martes el encuentro entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Energía junto a gobernadores del Norte Grande para avanzar en el proyecto de zonas cálidas. Además volverá a reunirse la mesa política para repasar la agenda legislativa del Gobierno, que incluye el tratamiento de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal II. Diego Santilli recibe esta semana a los gobernadores del Norte Grande. El miércoles, el jefe de Gabinete recibirá en Casa Rosada al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para tratar temas de la agenda productiva y patagónica. Una reunión que se suma a la serie de encuentros bilaterales que Santilli viene sosteniendo con mandatarios provinciales en su rol de articulador político del Gabinete, con la mira puesta en sostener la gobernabilidad legislativa de cara a la campaña. El jueves, Santilli participará de la apertura del Council de las Américas y, a las 12.30, Javier Milei disertará en la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, en el Hotel Alvear. El evento reúne a inversores y empresarios internacionales y es utilizado por el Gobierno como vidriera para reafirmar el rumbo económico ante la city y el círculo diplomático, en un momento en que la administración libertaria busca consolidar señales de blindaje del equilibrio fiscal y del programa económico de cara a 2027.