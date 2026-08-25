León XIV recibirá al Episcopado argentino mientras el Vaticano prepara su visita al país

El encuentro estará centrado en los detalles del viaje previsto para noviembre. En paralelo, una delegación de la Santa Sede arribará a Buenos Aires para evaluar los lugares donde podría desarrollarse la agenda y avanzar con el operativo de protección.

El Vaticano define los detalles de la visita de León XIV a la Argentina.

El papa León XIV recibirá este jueves en el Vaticano a los principales referentes de la Conferencia Episcopal Argentina , mientras la Santa Sede avanza con la organización de su visita al país , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre . El domingo llegará a Buenos Aires una nueva delegación del Vaticano para recorrer los posibles lugares de las actividades, definir aspectos del itinerario y avanzar especialmente en las cuestiones vinculadas con la seguridad.

El encuentro en Roma será entre León XIV y el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo , junto al obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro . Colombo ya se encuentra en la capital italiana y Pizarro viajará para participar de la audiencia.

La reunión tendrá un carácter institucional y se producirá cuando faltan poco más de dos meses para la llegada del Pontífice a la Argentina. Los representantes de la Iglesia local podrán informarle sobre el estado de los preparativos, aunque no está previsto que presenten una agenda definitiva. El programa todavía está en elaboración y algunas de las propuestas que se analizaron durante las últimas semanas fueron modificadas.

La intención es que el cronograma quede definido hacia mediados de septiembre. Antes será necesario completar una etapa fundamental de la planificación: la visita de los enviados de la Santa Sede a los lugares donde podrían realizarse las distintas actividades .

La nueva avanzada llegará el domingo 30 y permanecerá en el país hasta el jueves siguiente. Luego continuará hacia Uruguay y Perú , las otras dos escalas incluidas en la gira latinoamericana del Papa.

León XIV recibirá a la Iglesia argentina y el Vaticano empieza a definir su visita al país.

La delegación estará encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, un sacerdote mexicano que León XIV designó en junio de 2025 como coordinador de los Viajes Apostólicos. Salas forma parte de la estructura del Vaticano que se ocupa de preparar los desplazamientos internacionales del Pontífice y cuenta con experiencia en la organización de viajes papales.

Durante su recorrido profesional, trabajó en distintas representaciones diplomáticas de la Santa Sede y participó en la preparación de las visitas que Francisco realizó a Hungría en 2021 y 2023. Ahora tendrá a su cargo una tarea central en la planificación del viaje de León XIV por América Latina.

En Buenos Aires, la delegación analizará los escenarios que fueron propuestos para las actividades papales. Entre ellos aparecen el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, en Córdoba.

La seguridad será uno de los principales aspectos que se estudiarán durante el recorrido. Junto a Salas viajará el jefe de seguridad del Vaticano y un equipo ampliado de especialistas. Revisarán los accesos, los desplazamientos, los recorridos y las condiciones de cada lugar para recibir al Pontífice y a las multitudes que podrían acompañarlo.

El operativo deberá coordinarse con las fuerzas de seguridad argentinas. La particularidad de una visita papal es que León XIV no solo es el líder de la Iglesia católica, sino también jefe de Estado del Vaticano, por lo que el dispositivo debe garantizar su protección sin impedir el contacto directo con los fieles.

Mientras los enviados de Roma preparan su inspección, en Córdoba y Luján ya comenzaron las primeras conversaciones entre las autoridades eclesiásticas y los gobiernos locales. El objetivo es anticipar las necesidades de infraestructura, logística, transporte y seguridad que podrían surgir.

León XIV y la Argentina preparan un encuentro mientras el Vaticano define el operativo de su visita. REUTERS

El Gobierno organiza la visita de León XIV

El Gobierno nacional también participa de la organización. Karina Milei designó a Mara Gorini, una funcionaria de su confianza, para coordinar los eventos públicos que tendrá el Papa durante su estadía. Gorini actúa como enlace entre la Casa Rosada, la Iglesia y los equipos que trabajan en la preparación de las actividades.

El esquema comenzó a tomar forma durante una reunión realizada la semana pasada en la Casa Rosada. Allí participaron el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, además de otros funcionarios.

También estuvieron el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach; representantes de la Iglesia; y el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny. Por parte de la Iglesia argentina participaron, entre otros, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y representantes de la Conferencia Episcopal.

En esa primera reunión no estuvieron funcionarios de Córdoba ni de la provincia de Buenos Aires, aunque ambas jurisdicciones forman parte de la planificación. Su incorporación se dará a medida que avance la definición del programa.

Uno de los puntos confirmados es que León XIV se alojará durante su estadía en la Argentina en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires. La responsabilidad sobre la seguridad estará a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, en coordinación con las autoridades de cada distrito.