Karina Milei se reunió con la Iglesia y avanzó en la organización de la visita del papa León XIV

La secretaria general de la Presidencia encabezó en Casa Rosada la primera reunión de coordinación. El 30 de agosto llegará una nueva avanzada de la Santa Sede para evaluar los posibles escenarios de las actividades.

Karina Milei encabezó en Casa Rosada una nueva instancia de coordinación por la visita de León XIV.

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Del encuentro participaron representantes de la Iglesia, funcionarios del Gabinete nacional y autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por parte de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) estuvieron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic, integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita.

También asistió el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach , en representación de la Santa Sede. Según informó el Gobierno, durante la reunión se trabajó sobre la agenda preliminar del pontífice y aspectos vinculados con la seguridad, la logística, los traslados, la organización y la difusión de las actividades.

A la salida de Casa Rosada, García Cuerva destacó la coordinación entre las distintas partes involucradas. “Es una visita nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es trabajar absolutamente en conjunto ”, afirmó.

El arzobispo precisó además que la seguridad estará a cargo del Gobierno nacional , que deberá coordinar los distintos operativos con las fuerzas provinciales en cada una de las jurisdicciones que formarán parte del recorrido.

“La seguridad estaría a cargo del Gobierno nacional y van a articular con las fuerzas provinciales”, explicó.

León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Vatican News

El Gobierno avanza con la organización de la visita de León XIV

Por parte del Ejecutivo participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, además de funcionarios de la administración porteña de Jorge Macri.

La presencia de representantes de la Ciudad responde a que Buenos Aires será uno de los puntos centrales del viaje, junto con Luján, en la provincia de Buenos Aires, y Córdoba.

Durante el encuentro también se comenzó a delinear la logística para los actos que encabezará León XIV. Según la planificación preliminar, se evalúa la realización de encuentros masivos en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján; y el predio de FADEA, en Córdoba.

Uno de los próximos pasos de la organización será la llegada de una segunda avanzada de la Santa Sede el 30 de agosto.

Jurcinovic señaló que la organización requiere la participación coordinada de diferentes áreas. “Preparar la venida de un papa es algo sumamente importante que nos excede a todos y cada uno tiene un nivel de responsabilidad muy grande”, sostuvo.

El sacerdote aclaró además que durante la reunión no se trató la posibilidad de decretar un feriado nacional por la presencia del pontífice y anticipó que se esperan convocatorias de gran magnitud durante su estadía.

“Las misas van a ser multitudinarias en Córdoba, en Luján y aquí en Buenos Aires”, indicó.

La Santa Sede enviará una nueva avanzada el 30 de agosto

Uno de los próximos pasos de la organización será la llegada de una segunda avanzada de la Santa Sede el 30 de agosto, que recorrerá los lugares incluidos en la planificación y evaluará los posibles escenarios para las actividades del Papa.

La visita servirá para avanzar sobre cuestiones operativas y determinar las condiciones de los espacios contemplados para los actos masivos antes de cerrar la agenda definitiva.

Durante su estadía en el país, León XIV se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que el resto de la delegación papal se hospedará en un hotel cercano para facilitar los traslados y la logística.

Además, la comitiva estará acompañada por más de 80 periodistas de distintos países, que cubrirán las actividades del pontífice durante su paso por la Argentina.

La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, trabaja en la coordinación con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina, mientras las distintas áreas del Gobierno avanzan sobre los operativos que demandará la gira.

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y comprenderá actividades en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. La organización continuará durante las próximas semanas con nuevas reuniones entre Nación, las jurisdicciones involucradas y las autoridades eclesiásticas.