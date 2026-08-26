La fortuna sin herederos de Dolly Parton: de cuánto es su patrimonio y quién puede recibirlo

Según confirmó su equipo, la cantante de country murió a los 80 años en Nashville, Tennessee, tras una breve lucha contra el cáncer.

La fortuna de Parton está estimada en 450 millones de dólares, según estimaciones de la revista Forbes.

Murió Dolly Parton a los 80 años en Nashville, Tennessee, "tras afrontar valientemente una breve batalla contra el cáncer ", según confirmó su equipo a la cadena CBS.

La noticia había sido comunicada previamente por su sobrino Bryan Seaver. "La tristeza nos invade a nosotros, no a Dolly", detalló y agregó: "Dolly vivió en la luz y seguramente está en los brazos de Jesús" .

Según Forbes, Parton acumuló una fortuna de 450 millones de dólares , según Forbes . El patrimonio fue construido con la venta de discos, las regalías, inversiones en producciones audiovisuales y su participación en Dollywood .

Además, calculó que su catálogo musical, compuesto por más de 3.000 canciones, tenía un valor aproximado de 120 millones de dólares .

La compositora y su esposo, Carl Dean, no tuvieron hijos y él falleció en marzo de 2025, por lo que no existe un descendiente directo de la pareja que aparezca como heredero.

La fortuna de Dolly Parton

Dolly Parton dejó un patrimonio estimado en 450 millones de dólares, de acuerdo con una valoración de Forbes. La cifra incluye el valor de sus derechos musicales, su participación en empresas, su actividad en el entretenimiento y los negocios que desarrolló alrededor de su nombre.

Uno de los activos más importantes fue su catálogo musical, compuesto por más de 3.000 canciones. Desde los primeros años de su carrera, Dolly decidió conservar la propiedad de sus composiciones y de sus derechos de publicación. Así, sus canciones continuaron generándole regalías cada vez que eran grabadas o reproducidas.

Entre esas obras se encuentra "I Will Always Love You", que Parton escribió y que fue convertida en un éxito mundial por Whitney Houston para la película "El guardaespaldas". Esta versión fue un fenómeno comercial y le habría generado más de 10 millones de dólares en la década de 1990.

Otro de sus negocios fue Dollywood, el parque temático de Tennessee. La artista tenía una participación del 50% en The Dollywood Company, que supone unos 165 millones de dólares.

A ese patrimonio se sumaron sus trabajos en cine y televisión, producción, licencias, productos comerciales y marcas asociadas a su imagen. Uno de sus emprendimientos más recientes fue Dolly Beauty, la marca de maquillaje que lanzó en 2024.

Quién puede heredar el patrimonio de Dolly Parton

La gran particularidad de la sucesión es que Dolly Parton no tuvo hijos. La artista estuvo casada durante casi 60 años con Carl Dean, pero el matrimonio no tuvo descendencia. Su esposo murió el 3 de marzo de 2025, por lo que tampoco existe un cónyuge que pueda recibir automáticamente sus bienes.

Sin embargo, eso no implica que sus familiares queden excluidos. La cantante tenía una familia numerosa: era una de 12 hermanos y durante toda su vida mantuvo una relación cercana con ellos y sus sobrinos.

Entre los posibles beneficiarios podrían encontrarse seres queridos designados expresamente por la artista, pero hasta ahora no existe información pública sobre un testamento o cualquier fideicomiso.

Otra gran incógnita está relacionada con las organizaciones benéficas que Parton impulsó durante décadas. Entre ellas se destaca Dolly Parton's Imagination Library, el programa que comenzó en 1995 en Tennessee para entregar libros gratuitos a niños pequeños.

El proyecto creció hasta convertirse en una iniciativa internacional. Según la organización, ya fueron entregados más de 300 millones de libros a niños desde el nacimiento hasta los cinco años en distintos países.

En 2020, donó 1 millón de dólares al Vanderbilt University Medical Center para financiar investigaciones vinculadas con la vacuna contra el COVID-19. También realizó donaciones para víctimas de incendios en Tennessee y apoyó distintos proyectos sanitarios y educativos.

Tras su muerte, la familia pidió que quienes quisieran homenajearla realizaran donaciones a Imagination Library en lugar de enviar flores.