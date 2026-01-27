Llega el fin de semana de recambio: ¿cuál es el mejor día y horario para viajar a la Costa Argentina?

La Dirección General de Tráfico había informado que existen dos días y horarios que suelen ser en los que se genera más embotellamiento, por lo que es importante evitar estos horarios.

Usar apps como Google Maps o Waze es ideal para consultar el estado del tránsito en tiempo real.

El fin de semana de recambio es uno de los períodos más esperados por los argentinos que buscan escapar a la Costa Atlántica . Sin embargo, también es uno de los momentos con mayor afluencia de vehículos, lo que puede generar importantes demoras y embotellamientos en las principales rutas.

Dependiendo del día y la hora, el tránsito puede volverse insoportable, por lo que planificar bien el horario de salida puede marcar la diferencia. A continuación, conocé los detalles.

Si estás planeando salir el viernes, el horario de mayor congestión suele ser entre las 16:00 y las 22:00 horas . Durante este período, las rutas que conectan las grandes ciudades con la Costa Atlántica, como la 2, la 11 y la 3, se llenan de vehículos.

En cuanto al sábado, el tráfico suele ser intenso entre las 9:00 y las 13:00 horas , cuando muchas personas emprenden viaje temprano para aprovechar el fin de semana completo. Si no quieres quedar atrapado en un embotellamiento, lo ideal es salir antes de las 8:00 de la mañana o, si no es posible, postergar el viaje hasta el mediodía.

El regreso suele ser el momento más complicado para quienes disfrutan de un fin de semana largo. Entre las 19:00 y las 23:00 horas , las rutas hacia las principales Buenos Aires o La Plata tienen una alta densidad de transportes, por lo que, si tienes la opción, es recomendable adelantar la vuelta antes de ese pico.

rutaa

Lo que se debe evitar en un embotellamiento en la ruta

Los embotellamientos son una realidad común en las rutas argentinas durante los fines de semana de recambio, especialmente en destinos populares como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

Lo ideal para sobrellevarlos es, en primer lugar, evitar el pánico y la conducción agresiva. La ansiedad por llegar rápido puede llevar a comportamientos peligrosos, como adelantar de manera imprudente o intentar pasar otros vehículos por lugares no habilitados.

Y, aunque el tráfico denso puede poner a prueba la paciencia de cualquier conductor, mantener la calma es fundamental.

Relacionado a esto, se encuentra prestar atención a las señales viales. Durante los fines de semana, las autoridades de tránsito suelen implementar cortes, desvíos y controles en algunas rutas clave para mejorar el flujo vehicular. Por lo que es vital estar atento a las indicaciones de la policía para evitar posibles accidentes.

También tenés que mantener la distancia de seguridad, ya que un error común en los embotellamientos es poco el espacio adecuado con el vehículo que va delante. Esto puede ser un riesgo en caso de frenadas repentinas.

manejar.jpg Freepik.

Por último, están las paradas innecesarias. Aunque es tentador frenar para estirar las piernas o disfrutar de una merienda, hacerlo en medio de un tramo congestionado no es lo más recomendable.

Esto puede generar más congestionamiento y retrasar aún más el tiempo de viaje. Si necesitas descansar, busca estaciones de servicio fuera de los kilómetros saturados.

Tips para tener en cuenta en un viaje a la Costa Atlántica

Revisa el estado de tu vehículo antes de salir

Es fundamental realizar una revisión básica de tu vehículo antes de emprender un viaje largo. Asegúrate de que los frenos, las luces, las ruedas y el aceite estén en condiciones.

Lleva agua y comida

El calor y el cansancio pueden hacer que necesites un poco de energía extra durante el viaje. Lleva agua, frutas, frutos secos y alimentos, en lo posible, livianos. Evita la comida más pesada o grasosa ya que pueda generar incomodidad durante el trayecto.

Usa apps en tiempo real

Hoy en día, hay varias aplicaciones que te pueden ayudar a tomar decisiones en tiempo real sobre el mejor momento para salir o incluso el mejor camino a seguir. Google Maps, Waze y otras apps de tránsito te brindan información actualizada sobre el tráfico, accidentes y desvíos en las rutas.

Frená para descansar

Los viajes largos pueden generar fatiga, algo muy peligroso al volante. Así, lo ideal es hacer una parada cada 2 horas de conducción para descansar. Incluso una caminata de 10 minutos puede mejorar tu concentración y reducir el riesgo de accidentes.

Consultá el clima

En la Costa Atlántica, el clima puede cambiar rápidamente, especialmente durante los meses de verano. Consulta las condiciones meteorológicas antes de partir para estar preparado para cualquier eventualidad, como lluvias o vientos fuertes, que puedan afectar la visibilidad y las condiciones de manejo.