Un ranking internacional generó un nuevo debate turístico en plena temporada. Pero esta vez, el revuelo no surgió por precios ni por el nivel de ocupación, sino por una lista que rompió con la lógica habitual del verano argentino.
Ni Mar del Plata, ni Pinamar: la prestigiosa revista que eligió las 7 mejores playas de Argentina y desató un escándalo
Una lista extranjera se fijó en rincones poco habituales del país, dejó afuera clásicos históricos y generó una fuerte reacción local.
La publicación de Condé Nast Traveler se basó en un punto de vista distinto de las playas argentinas. El resultado sorprendió a miles de lectores tanto por los lugares incluidos como por las ausencias que muchos daban por sentadas.
El ranking que nadie esperaba: ¿Qué criterios usó "Condé Nast Traveler"?
Según la revista, el ranking no se basó en popularidad ni en cantidad de visitantes. La selección priorizó otros factores, como el entorno natural, la identidad local, el vínculo con el paisaje y la experiencia del viajero más allá del turismo masivo.
También se valoró la diversidad geográfica. El objetivo fue mostrar que el país no se limita a los balnearios clásicos y populares, sino que ofrece opciones sobre el mar, los ríos y los lagos.
Del Caribe patagónico a la Puna: las sorpresas que dejaron afuera a los destinos tradicionales
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la exclusión de nombres populares ente los argentinos. Pinamar, Villa Gesell y otros íconos del verano quedaron fuera del listado, pese a su peso histórico.
La revista optó por playas menos conocidas o con un perfil distinto, muchas de ellas lejos del circuito turístico tradicional. La decisión buscó visibilizar balnearios que suelen pasar desapercibidos para el público internacional.
¿Por qué hay polémica? La ausencia que enfureció a los viajeros habituales
En redes sociales, la reacción no tardó en llegar. Usuarios cuestionaron la falta de destinos emblemáticos y señalaron que el ranking no refleja las preferencias mayoritarias del turismo local.
Otros defendieron la elección y celebraron que se corra el foco de los mismos lugares de siempre. El debate expuso la tensión que existe entre la mirada extranjera y la percepción de quienes veranean año tras año en la costa atlántica.
Las elegidas: el listado completo de las joyas costeras, según la mirada internacional
La revista eligió estas playas:
Playa Unión (Chubut): Ubicada en Rawson, tiene una extensa franja de arena clara y un entorno muy tranquilo, es muy frecuentada por pescadores y surfistas.
Balneario La Florida (Rosario): Sobre el río Paraná, es uno de los puntos más concurridos del verano rosarino, con vista al puente y cuenta con servicios urbanos cercanos.
Playa Arazaty (Corrientes): Una de las playas fluviales más conocidas del país, con arena fina y actividades acuáticas.
Mar de Ajó (Buenos Aires): Este es un clásico del Partido de La Costa que tiene su popularidad y un vínculo con los deportes de mar.
Playa Escondida (Buenos Aires): Rodeada de acantilados y con baja urbanización, es reconocida por todo su entorno natural y por lo particular que es.
Playa Catritre (Neuquén): A orillas del lago Lácar, cerca de San Martín de los Andes, tiene bosque, agua transparente y un paisaje patagónico único.
