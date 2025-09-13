¿Llueve este sábado?: clima en el AMBA y cómo seguirá el tiempo en el resto del país

El clima este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será templado y una mínima de 13 grados, ya aumentando de cara a la llegada de la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos fuertes y Zonda para cinco provincias.
Este sábado incluirá un termómetro que oscilará entre los 13 y 18 grados, pero con la presencia de chaparrones hacia la noche. El cielo estará parcialmente nublado pero con algunas precipitaciones aisladas.
En cambio, el domingo se perfila como un día primaveral con un rango entre los 13 y 22 grados. No obstante, el cielo estará mayormente nublado, aunque no será necesario estar tan abrigado.
El lunes continuará con agradables temperaturas, entre los 13 y 20 grados. Con un amanecer nublado, se irá despejando con el correr del día.
Alerta por vientos fuertes y Zonda: las provincias afectadas
El SMN emitió alerta amarilla por vientos fuertes y Zonda. La primera aplicará para San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Por su parte, parte el Zonda se espera para dos de las anteriores provincias: solo San Juan y Mendoza, por mismas velocidades.
