Se espera el avance de un frente frío con chaparrones: cómo seguirá el clima en el AMBA y en las provincias

El clima este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un día con mínima de 12 grados y puede llegar a llover. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos fuertes para ocho provincias y se espera un frente frío en ascenso.

El organismo emitió el pronóstico para este miércoles y la temperatura comenzó en 12°C y llegará hasta los 24 grados, con un cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado al mediodía. Por la tarde, se esperan chaparrones con hasta 40% de probabilidad de precipitación.

Por su parte, el jueves volverá el aire frío con un amanecer con nubosidad alta y viento leve. Las marcas se ubicará entre los 10 y 23 grados, sin vientos.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de temperaturas de entre 10 grados para la mínima y 19 para la máxima.

#PronósticodelTiempo Ascenso de la temperatura en el norte y Cuyo. Inestable en el norte patagónico y parte de la región Pampeana. #AMBA con nubarrones en la tarde, algo inestable. Alerta por viento en ocho provincias. Más info https://t.co/ETGSOmNJR3 pic.twitter.com/wB3Uu6wVyQ

Alerta por vientos y el avance de "un frente frío": provincias afectadas

El SMN emitió alerta por vientos para Catamarca, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Chubut. Según el ente, el área será afectada "por un cambio progresivo de vientos al sector sur durante el día", con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

A su vez, Meteored afirmó que llega un frente frío, un fenómeno que ya se venía desarrollando sobre el sector cordillerano de la Patagonia, en donde "los fuertes vientos fueron acompañados por lluvias que dieron luego paso a nevadas".

En la región cuyana, pasó el viento Zonda en sectores precordilleranos y zonas bajas del sur de Mendoza. Desde esta mañana, este frente afectará "el sistema frontal frío estará afectando fuertemente el norte patagónico, la región pampeana y el sector sur cuyano".