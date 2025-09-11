Jueves con máxima primaveral en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA enfrenta una jornada con máxima por encima de los 20 grados. El SMN emitió alerta de vientos para el viernes y se esperan chaparrones para el norte.

El clima este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuenta con una mínima de 10 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos fuertes de cara al comienzo del fin de semana para tres provincias y se esperan chaparrones para el norte.

Para este jueves se espera un cielo totalmente despejado, con una mínima de 10°C y una máxima de 23. Se espera un cielo algo nublado para la noche, con 17°C.

El viernes comenzará un aumento de la nubosidad, siendo parcial en la madrugada y pasando a algo nublado para el resto del día. Las marcas oscilarán entre los 12°C y los 21°C.

Por su parte, se espera un fin de semana con pocos momentos de sol, pero sin precipitaciones. El sábado estará parcialmente nublado, con una mínima de 12°C y una máxima de 20°C, mientras el domingo , el cielo estará mayormente nublado, con marcas entre los 14 y 23 grados.

Sin alertas meteorológicas.

Condiciones estables en la mayor parte del país con dominio de altas presiones.



Chaparrones y tormentas aisladas para el norte

Para este jueves, el sitio Meteored anunció un cambio de viento al sector sur que "podría propiciar la formación de algunos chaparrones y tormentas aisladas" para Formosa y Misiones. Para el resto de la gran parte del nor-noreste de la Argentina este cambio de viento no implicaría lluvias y ni aumento de la nubosidad.

En las provincias de Cuyo y del centro de Argentina se espera sol "con poco cambio de temperaturas" y una tarde "muy primaveral". En la Patagonia, por su parte, se espera un aumento gradual de nubosidad y un fortalecimiento del viento del sector norte.

Por su parte, el organismo emitió alerta amarilla para el viernes por vientos fuertes en tres provincias: La Rioja, San Luis, La Pampa. "El área bajo alerta será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h", indicó el ente.