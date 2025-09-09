Jornada de sol en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país







El AMBA encara una jornada de pleno sol con una máxima estimada por encima de los 20 grados. El SMN advirtió por lluvias, Zonda y nieve para el sur del país.

La mínima en el AMBA es de 10 grados para este martes.

El clima este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada soleada con mínima de 10 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, nevadas y vientos Zonda para cuatro provincias del sur.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este martes el cielo estará totalmente despejado, con una mínima de 10°C y la nubosidad irá en aumento a la tarde (23°C) para luego terminar la noche con 15°C.

Para el miércoles será el día más cálido, yaya que se espera una máxima de 23°C y una mínima de 12. La jornada tendrá nubosidad variable y con una mínima posibilidad del 10% de lluvias para la tarde.

El jueves bajará la presencia de nubes y las marcas volverán a estar entre los 12 y 23 grados. Por último, el viernes las marcas descenderán un poco para ubicarse entre los 11 y 19 grados con una jornada parcialmente nublada.

Alerta por lluvias, nevadas y vientos Zonda El organismo emitió alerta amarilla por lluvias para la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut, con valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 mm. Al mismo tiempo, se espera alerta naranja para una porción de Neuquén, con valores estimados entre los 40 y 60 mm.

A la vez, existe alerta amarilla y naranja por nevadas para las mismas regiones: se espera nieve acumulada entre 20 y 40 cm y 50 y 70 cm, respectivamente. Por último, se espera viento Zonda para el sur de Mendoza con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h de manera puntual.