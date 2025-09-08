Adiós al frío: ya hay fecha para el inicio de las temperaturas primaverales en Buenos Aires







Después de un fin de semana con bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que en los próximos días volverá el calor al AMBA y alrededores.

El clima primaveral aparecerá esta semana en el AMBA

La nueva semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores arranca con buen clima, y todavía algo de frío a la espera de la llegada de la primavera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un lunes con neblina en la madrugada y mañana, con cielo mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 18 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores El martes, en tanto, tendría cielo entre despejado y algo nublado durante el día, pasando a parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 y 22 grados.

Para el miércoles se prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, con temperaturas de entre 9 y 23 grados.

frio polar 1.webp Las bajas temperaturas empiezan a ser historia en el AMBA. ámbito. La provincia de Buenos Aires, en tanto, recién alcanzará esos valores hacia el miércoles. En contraste, la región patagónica recibirá un nuevo frente frío, con lluvias y nevadas en la cordillera.