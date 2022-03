Le robaron el celular en el Lollapalooza, "escrachó" al ladrón en las redes sociales y le devolvió el dinero.

El sujeto le había vaciado la cuenta de mercado pago a la víctima, César Ezequiel Hnatiuk, que era dinero que el joven tenía para regresar a Misiones y por el robo de su dinero, tuvo que pedir plata para poder volver a su provincia.

En Twitter, Hnatiuk relató el hecho: "Que lindo encontrar un celular en el 'lolla'. No me pasó pero eso habrá dicho Adriel Castaño de Lanús cuando encontró el mío y se transfirió plata facilitándome su cuil y con 3 clicks obtuve su domicilio y lugar de trabajo".

https://twitter.com/CesarHnatiuk/status/1505977465532989443 Que lindo encontrar un cel en el lolla.



No me pasó pero eso habrá dicho Adriel Castaño de Lanus cuando encontró el mio y se transfirió plata facilitándome su cuil y con 3 clicks obtuve su domicilio, lugar de trabajo y hasta la hora a la que se sienta a cagar. — Cesar o Ezequiel (@CesarHnatiuk) March 21, 2022

Fue por la transferencia que se hizo el ladrón desde el celular robado que la víctima obtuvo sus datos personales y lo publicó en redes sociales, incluso agregó su lugar de trabajo.

El tuit se hizo viral, tuvo más de 120 mil me gusta y 5 mil retweets.

"Todo se hizo muy viral y la persona que me robó se comunicó conmigo. No me pudo devolver el celular porque lo vendió, pero hizo la devolución del dinero por el mismo medio por el cual me robó, por miedo a ser escrachado y perder su trabajo", relató el joven.