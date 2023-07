Los científicos investigan la relación entre la depresión y el consumo de adelgazantes

Otro medicamento con GLP-1 es Mounjaro de Eli Lilly & Co., que solo está autorizado para la diabetes. Otras empresas, como Amgen Inc. y Pfizer Inc., están desarrollando productos similares.

Según informaron, no está claro aún si los incidentes estaban relacionados con los fármacos o con otras afecciones subyacentes. Debido a esto, la Agencia Europea de Medicamentos aseguró que están estudiando tres eventos adversos tras recibir informes de la Agencia Islandesa de Medicamentos, dos casos de pensamientos suicidas relacionados con los fármacos, y otro relacionado con pensamientos de autolesión.