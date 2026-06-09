Maltrato animal en Bahía Blanca: mataron a patadas a una nutria y lo subieron a las redes sociales

Las imágenes provocaron indignación pública, una denuncia penal y la intervención del municipio, que busca participar de la investigación.

La difusión de un video grabado en la vía pública generó un fuerte repudio en Bahía Blanca y reavivó el debate sobre la violencia contra los animales . En las imágenes se observa a dos jóvenes que persiguen, acorralan y golpean hasta provocar la muerte de un coipo, una especie nativa conocida popularmente como nutria .

El episodio tomó estado público luego de que el material comenzara a circular por redes sociales. La repercusión fue inmediata: organizaciones proteccionistas impulsaron una denuncia penal y el Municipio de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado para acompañar el avance de la causa judicial.

Según las imágenes difundidas posteriormente, uno de los jóvenes persiguió al animal por la calle hasta dejarlo sin posibilidad de escape. Una vez arrinconado contra la vereda, comenzó a propinarle golpes y patadas, que terminaron causándole la muerte. Mientras tanto, el otro registraba toda la secuencia con su teléfono celular.

El animal atacado era un coipo , un roedor semiacuático autóctono que habita humedales, lagunas, arroyos y sectores cercanos a cursos de agua. Especialistas señalan que cumple un papel relevante dentro de distintos ecosistemas acuáticos del país.

Uno de los aspectos que más indignación provocó fue el tono con el que los agresores se dirigían al animal durante la grabación. En el video, además de bromear sobre su identidad, realizaron comentarios sobre matarlo para comerlo, una actitud que multiplicó las críticas una vez que el contenido se volvió viral.

Según consta en la denuncia presentada posteriormente, el ejemplar medía alrededor de 60 centímetros y ya había sido detectado días antes por personal de Zoonosis, que intentaba rescatarlo debido a su presencia en la ciudad. Sin embargo, el operativo no había logrado concretarse.

La presentación judicial fue impulsada por la Fundación Grupo Alianza Animal. Desde la entidad explicaron que tomaron conocimiento del caso a través de mensajes y publicaciones recibidas en redes sociales. A partir de allí comenzaron a reunir información, identificar a los involucrados y poner todos los datos a disposición de las autoridades.

Quiénes son los jóvenes imputados por la agresión al animal

Los denunciados fueron identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre, ambos de 18 años. Son oriundos del partido de Coronel Suárez y actualmente residen en Bahía Blanca por motivos de estudio. Sus nombres comenzaron a circular públicamente luego de que organizaciones proteccionistas los señalaran en la denuncia presentada ante la Policía.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Bravo habría sido quien ejecutó la agresión física contra el coipo, mientras que Santerre registró la escena en video. La investigación buscará establecer con precisión la participación de cada uno y determinar si hubo otras personas presentes durante el episodio. Tras la viralización del caso, ambos cerraron sus perfiles en redes sociales y eliminaron parte de su presencia pública en internet. La medida se produjo en medio de una ola de comentarios, cuestionamientos y pedidos de sanción que se multiplicaron durante el fin de semana.

La causa fue iniciada bajo la figura de maltrato animal seguido de muerte. En Argentina, este tipo de conductas se encuentra contemplado por la Ley 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales. Aun así, el alcance de una eventual condena dependerá de la evaluación judicial y de las pruebas que se incorporen al expediente en los próximos meses.

Mientras la investigación avanza, el caso sigue generando repercusiones. Para muchos vecinos y organizaciones dedicadas a la protección animal, la difusión de las imágenes permitió visibilizar un hecho que, de otro modo, podría haber quedado oculto.