Denuncian en la Justicia los destrozos ocasionados en un balneario de Mar del Plata

Jorge Riccillo, dueño del balneario, expresó esta mañana en conferencia de prensa: "Prácticamente me rompieron todo. No somos una familia de litigar ni mucho menos, por eso invito a estas personas que actuaron con violencia a dialogar".

"Ya estamos trabajando para volver armar y estar listos para el 1° de diciembre que es cuando comienza la temporada de verano y estaremos habilitados para abrir las puertas", expresó el empresario.

"Estaba al tanto que estaban convocando por las redes sociales a una protesta frente al balneario por el espacio de playas públicas, pero jamás pensé que un grupo de inadaptados iba a bajar a la playa y empezaría a romper las estructuras", agregó Riccillo.

A su vez, el empresario aseguró: "Nosotros tenemos los pliegos aprobados y cumplimos al pie de la letra con lo que se nos pide para trabajar en regla. Sé que no es un ataque hacia mi persona y que es un tema que reclaman más espacio de playas públicas, pero nos han destruido nuestra fuente de trabajo y te da bronca".

Por último, Riccillo, al referirse sobre el reclamo de la ONG En defensas de las playas públicas, dijo que "me gustaría que vengan a dialogar y que se den cuenta que no es a mí a quien le deben reclamar".

Por su parte, ya fuera del sector de playa, sobre la avenida costanera Félix U. Camet French, Mariano Gemin, referente de esa ONG, en rueda de prensa se desligó de los hechos de violencia del domingo.

"Quiero aclarar que no tuvimos nada que ver con los actos de vandalismo que ocurrieron durante la tarde de ayer, nosotros no fuimos", afirmó.

En ese marco, Gemin dijo: "Ayer hemos protestado y reclamado para que haya más espacio público, y que las concesiones año a año no se queden con todo el espacio de arena, pero de ahí a actuar con violencia no es nuestra forma de manifestarnos".

"Los que provocaron destrozos no éramos nosotros. Yo tengo filmado cuando trate de detener el accionar de estas personas, pero al ver que me estaban insultando a mí y que no los podía controlar me fui por miedo a que me golpearan", declaró.

"Nosotros reclamamos que los Gobiernos controlen los espacios que se les otorga a los concesionarios de balnearios, que defendemos el espacio de playa pública, pero nunca avalamos la violencia", sentencio Gemin.

En la tarde de ayer, se llevó a cabo una protesta que fue convocada en redes sociales por dicha ONG, pero que también contó con la participación de distintas organizaciones ambientales y políticas, para reclamar más espacio publico.

Cuando parecía que la protesta había llegado a su fin, un grupo bajó al sector de playa y comenzó a romper las estructuras que conforman el sector de sombra del balneario privado.

Tras los destrozos, el titular del concesionario Perla Norte presentó una denuncia ante la fiscalía de turno, a cargo de la doctora Andrea Gómez, quien comenzó la investigación en una causa caratulada "daños".