El Gobierno avanza con la concesión por 30 años del complejo turístico de Chapadmalal + Seguir en









El jefe de Gabinete explicó que se busca atraer inversión privada y reducir el costo de mantenimiento estatal.

El complejo de Chapadmalal es un emblema del turismo social. Chapadmalal

El Gobierno nacional avanzará con la concesión por 30 años de la Unidad Turística de Chapadmalal, uno de los emblemas del turismo social en el país. La iniciativa busca atraer inversión privada para poner en valor el complejo y reducir el costo de mantenimiento estatal.

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En tanto, la Residencia Presidencial continuará bajo la órbita del Estado y el patrimonio del Museo Eva Perón será trasladado a la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos del expresidente Juan Domingo Perón.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que el objetivo es “restaurar y elevar la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”. En ese sentido, remarcó que la concesión permitirá aliviar la carga fiscal asociada al sostenimiento de las instalaciones.

Transferido a la AABE La medida se inscribe en un proceso iniciado en abril de 2025, cuando el predio fue transferido a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encargada de administrar y disponer de los activos inmobiliarios del Estado. Desde entonces, el Gobierno trabaja en el diseño de un esquema que habilite la participación privada en la gestión del complejo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya había anticipado el rumbo de la decisión. “El Estado no debe proveer servicio de hotelería”, sostuvo el año pasado. La licitación, cuyos pliegos se esperan en los próximos meses, definirá las condiciones bajo las cuales se realizará la explotación del complejo.

La incertidumbre reina ahora sobre las 60 familias que trabajan en el complejo, ya que hasta el momento, no tuvieron ninguna comunicación oficial sobre lo que sucederá con sus puestos de trabajo. Un ícono del turismo social Inaugurada a fines de la década del 40 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, la Unidad Turística de Chapadmalal fue concebida como un proyecto de inclusión social. El complejo, ubicado a unos 30 kilómetros de Mar del Plata, llegó a contar con nueve hoteles y una infraestructura pensada para recibir a miles de turistas, muchos de los cuales accedían por primera vez al mar. Durante décadas, el predio funcionó como símbolo de una política pública orientada a democratizar el acceso al descanso y el ocio. Sin embargo, los cambios en el modelo turístico, la falta de inversión sostenida y los vaivenes en la gestión estatal impactaron en su nivel de actividad y conservación. En los últimos años, el complejo alternó entre períodos de uso parcial y etapas de abandono, lo que reavivó el debate sobre su sostenibilidad y el rol del Estado en su administración.