Pidió un cambio de auriculares y recibió una respuesta inesperada: "No le hago cambios a zurdos empobrecedores"

En ese marco, un chico dio a conocer la historia y compartió a través de Twitter lo ocurrido. “Un compañero hizo una compra, le entregaron unos auriculares que no funcionan y no le quieren tomar el reclamo por ser de una organización social”, contó el usuario @___ElGringo_. Y continuó: “Le dijo ‘no les hago reembolsos a zurdos. Yo soy liberal’. Parece una boludez, pero así empieza el fascismo”.

La publicación fue acompañada de las capturas de pantalla que exhibían el supuesto diálogo por WhatsApp entre el comprador y el vendedor:

-Hola, necesito cambiar los auriculares.

-Hola, no les hago cambios a zurdos empobrecedores que contribuyen a la destrucción del país.

-¿Cómo?

-Que no les hago cambios a zurdos empobrecedores que contribuyen a la destrucción del país.

-No sé de qué me estás hablando. Los auriculares que me vendiste no andan.

-Sos de la Corriente Clasista y Combativa. Sos zurdo. No te voy a hacer ningún cambio. Yo soy liberal.

-¿De qué estás hablando?

Y allí finaliza el diálogo entre ambos.

El denunciante escrachó al vendedor: un tal Matías Ezequiel Zuccotti. Según el comprador, este hombre le pidió que aguardara hasta el 23 de abril “cuando supuestamente le llegaba un nuevo stock, a lo cual respondí que no tenía inconveniente”.

Llegó la fecha acordada y el comprador volvió a reclamar los auriculares. Ahí recibió la respuesta que lo descolocó: “Zurdo, no te voy a cambiar nada”.

El damnificado volvió a escribirle al vendedor. En esta ocasión no fue a través de WhatsApp: lo hizo a través de Mercado Libre para -además de reclamar el producto- denunciar lo sucedido.

“Me contestó de manera grosera, acusándome de zurdo, diciéndome que él era liberal y que no me iba a cambiar nada. Entiendo que pasaron los días de la compra protegida, pero necesito el reembolso del dinero”, escribió el comprador. Minutos después, recibió una respuesta: “Estás fuera del tiempo de devolución, zurdito. No se te va a reembolsar nada”.

La publicación superó los 1700 retuits y tocó los 7 mil likes en unas horas. Finalmente, el usuario encargado de su viralización contó el desenlace de la historia.

“Gente, Mercado Libre ya solucionó muy rápidamente el problema, y le agradecemos que lo hayan resuelto a pesar de que pasaron los 30 días de compra segura. Muchas gracias de verdad. Por otro lado, queda resolver si se toman acciones legales contra esta persona”, indicó @___ElGringo_.

Y concluyó: “Se está investigando si esta persona ‘Matías Zuccotti’ pertenece a la marca ‘Ivitop’ (la empresa que promocionaba los auriculares) o está usando su nombre en Mercado Libre para estafar”.