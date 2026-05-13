Mi PAMI: todas las gestiones que se pueden hacer desde la aplicación en mayo 2026

Conocé la herramienta que concentra todos los servicios del organismo en un solo lugar, accesible desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) tiene disponible una plataforma digital para que jubilados y pensionados puedan acceder a distintos servicios desde el celular o la computadora. La herramienta permite realizar consultas médicas, revisar documentación y realizar trámites administrativos, en un único espacio virtual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La obra social incorporó esta modalidad, con el objetivo de reducir la cantidad de trámites presenciales y ofrecer acceso remoto a información vinculada con la cobertura de salud. La plataforma funciona de manera gratuita y está habilitada para afiliados de todo el país.

La digitalización de servicios permitió que muchas gestiones cotidianas puedan resolverse sin asistir a una agencia . El sistema sincroniza la información entre la aplicación móvil y la versión web. Esa característica permite que credenciales, órdenes médicas y recetas aparezcan actualizadas tanto en celulares como en computadoras. La plataforma oficial también reúne herramientas vinculadas con emergencias, cartillas médicas y datos del médico de cabecera. Cada función se encuentra disponible dentro de la misma cuenta del afiliado.

Mi PAMI funciona como una plataforma digital creada para afiliados de la obra social . El sistema permite gestionar servicios médicos y realizar trámites de manera online. La herramienta reemplaza parte de las consultas presenciales que antes requerían atención en oficinas o contacto telefónico. Los usuarios pueden revisar información personal y acceder.

La aplicación puede descargarse en celulares con sistema Android y iOS. La versión web, en cambio, funciona desde cualquier computadora con acceso a internet. El sistema requiere un único registro inicial para comenzar a operar. El usuario y la contraseña sirven para ingresar tanto en la aplicación como en la página oficial.

Los pasos a seguir para poder realizar el registro de usuario desde la app del organismo son los siguientes:

descarga la App: Buscar "Mi PAMI" en la tienda de aplicaciones o ingresar al sitio web oficial

Buscar "Mi PAMI" en la tienda de aplicaciones o ingresar al sitio web oficial nuevo Usuario: Si ya tenías la app, debes crear un nuevo usuario por seguridad

Si ya tenías la app, debes crear un nuevo usuario por seguridad datos Necesarios: Tener a mano tu DNI tarjeta (para el número de trámite de 11 dígitos) y número de CUIL

Tener a mano tu DNI tarjeta (para el número de trámite de 11 dígitos) y número de CUIL validación: Completa el formulario, crea tu contraseña y valida tu número de celular o mail

Al finalizar, podrás acceder a tu credencial, turnos, recetas y cartilla médica digitalmente.

PAMI recomienda descargar la app únicamente desde canales autorizados. El organismo advirtió sobre posibles estafas relacionadas con aplicaciones falsas o formularios no oficiales. Y en ese marco recordó que nunca solicita claves bancarias, contraseñas personales ni pagos para instalar la plataforma.

Todas las gestiones de Mi PAMI en mayo 2026

La plataforma digital reúne distintas herramientas vinculadas con la atención médica y los trámites administrativos de los afiliados. El sistema permite realizar las siguientes acciones: