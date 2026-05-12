PAMI otorga estos elementos gratis en mayo de 2026

El organismo presenta una serie de prestaciones disponibles bajo el Programa de Atención Médica Integral con alcance a todo el territorio.

El organismo facilita elementos de uso cotidiano para reducir los gastos relacionados con el cuidado en el hogar.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) ofrece prestaciones gratuitas, bajo el Programa de Atención Médica Integral. El organismo mantiene una cobertura destinada a acompañar necesidades vinculadas con la salud, la movilidad y el cuidado cotidiano de sus afiliados.

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La asistencia incluye productos de apoyo físico, elementos de higiene y artículos relacionados con tratamientos médicos. Muchas de estas prestaciones forman parte de la cobertura habitual de PAMI y no implican gastos adicionales para los beneficiarios. El sistema actual también permite resolver numerosos trámites mediante plataformas digitales. Esa modalidad reduce demoras y evita traslados innecesarios, para quienes necesitan gestionar autorizaciones o presentar documentación médica.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados detalla una lista de artículos gratuitos destinados a afiliados que presentan determinadas necesidades médicas o limitaciones físicas.

Orientado a personas con inmovilidad prolongada y riesgo de lesiones en la piel. Los profesionales médico s evalúan cada situación, antes de autorizar la prestación dentro del sistema de PAMI.

Inodoro portátil

Pensado para afiliados con dificultades de movilidad o problemas para trasladarse hasta el baño. Un elemento clave para mantener la independencia y la higiene.

Trapecio para cama

Funciona como apoyo para incorporarse o cambiar de posición, sin asistencia permanente. Así facilita la atención médica o asistencia a domicilio para quienes tienen movilidad reducida.

Cobertura oftalmológica

Los afiliados pueden acceder una vez por año a un par de lentes para visión cercana y otro para distancia, (o solicitar anteojos bifocales, según indicación profesional).

El organismo contempla además situaciones excepcionales vinculadas con pérdida, robo o necesidad de reemplazo anticipado de los anteojos. En esos casos, los beneficiarios deben presentar documentación adicional junto con la justificación médica correspondiente.

Pañales descartables

El servicio contempla entregas domiciliarias sin intermediarios y con cantidades variables según el grado de incontinencia del afiliado.

La cantidad mensual autorizada puede incluir:

30 unidades

60 unidades

90 unidades

El proveedor asignado realiza cada entrega dentro de los plazos establecidos por PAMI. La autorización mantiene una duración semestral y requiere renovación antes del vencimiento correspondiente.

Pañales de PAMI.jpg

Requisitos para obtener las prestaciones gratuitas de PAMI

Los afiliados deben presentar determinada documentación para acceder a los distintos beneficios gratuitos ofrecidos por el organismo. Cada prestación posee requisitos específicos relacionados con el tipo de cobertura solicitada.

El organismo solicita: credencial vigente, DNI actualizado y recetas emitidas por médicos de la obra social. Los pedidos vinculados con anteojos requieren además historia clínica visual y prescripción realizada por un especialista habilitado. La receta médica posee vigencia limitada dentro del sistema.

Las situaciones de pérdida o robo de lentes necesitan una declaración jurada adicional. Ese documento complementa el expediente para solicitar una nueva autorización.

El trámite puede realizarlo:

el titular

un familiar

un apoderado

mi pami

Qué es la orden médica de PAMI y para qué sirve

Funciona como uno de los requisitos principales para acceder a gran parte de las prestaciones gratuitas de PAMI. Ese registro digital permite solicitar insumos médicos, accesorios y distintos elementos vinculados con tratamientos de salud.

Los médicos de cabecera o especialistas habilitados emiten la orden dentro del sistema oficial del organismo. La información queda registrada automáticamente y facilita las autorizaciones posteriores.

El documento digital permite gestionar:

insumos médicos

estudios

accesorios de apoyo físico

prestaciones especiales

PAMI también acepta documentación manual cuando el afiliado no cuenta con la orden electrónica correspondiente. En esos casos, el beneficiario debe presentar DNI e historia clínica junto con la solicitud. El organismo recomienda mantener todos los datos personales actualizados para evitar inconvenientes durante el proceso administrativo. La correcta carga de información permite agilizar autorizaciones y entregas vinculadas con cada prestación solicitada.