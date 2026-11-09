El papa León XIV celebra su primera misa en la Argentina ante una multitud de casi dos millones de fieles reunidos en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La ceremonia religiosa convoca a miles de familias y peregrinos que llegaron para acompañar al Sumo Pontífice en uno de los momentos centrales de su visita al país.
Misa de León XIV en el Monumento a los españoles: así llegó el Papa a Palermo en medio de una multitud que desbordó las calles
Una multitud de fieles se congregó en el barrio porteño de Palermo para participar de la primera misa de León XIV en el país. La jornada comenzó con una emotiva visita del Pontífice al Cottolengo Don Orione, en Claypole.
-
El Papa encabeza su primera misa en la Argentina en Palermo ante 2,5 millones de personas en las calles
-
La historia del Monumento a los Españoles, el punto elegido para la Santa Misa de León XIV en CABA
En ese sentido, Ámbito confirma la presencia de cerca de dos millones de personas en la multitudinaria celebración. Previamente, León XIV visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, al sur del conurbano bonaerense, donde protagonizó un emotivo encuentro con residentes y trabajadores de la institución.
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- León XIV