Cuánto cuesta el libro de León XIV, "La fuerza del Evangelio" y dónde comprarlo

La obra reúne textos del pontífice y organiza su mirada pastoral alrededor de diez conceptos vinculados con la fe cristiana y la vida cotidiana.

El papa León XIV tiene su primer libro centrado en las ideas y mensajes de los primeros meses de su pontificado. Se trata de La fuerza del Evangelio , una obra de 160 páginas que reúne discursos, homilías e intervenciones del actual pontífice y los organiza a partir de diez palabras que funcionan como ejes de lectura.

La publicación fue presentada en Madrid en abril de 2026 , durante un encuentro realizado en la Universidad Pontificia de Comillas. Participaron, entre otros, monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, y Carmen Magallón Dueñas, presidenta de Romana Editorial, responsable de la publicación en España.

El libro propone una aproximación al pensamiento espiritual y pastoral de León XIV a través de diez palabras fundamentales : Cristo, corazón, Iglesia, misión, comunión, paz, pobres, fragilidad, justicia y esperanza. La edición de Claretiana presenta estos conceptos como puertas de entrada para comprender distintos aspectos de la vida cristiana.

Durante su presentación en Madrid, el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Antonio Allende Felgueroso, la describió como una recopilación con un tono cercano y una intención pedagógica. El objetivo es recuperar cuestiones centrales de la fe y llevarlas a situaciones concretas de la vida cotidiana.

Uno de los ejes que atraviesa el contenido es la centralidad de Cristo . A partir de allí aparecen otros temas relacionados con la misión de la Iglesia, la construcción de vínculos, la paz y la preocupación por quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

También ocupa un lugar relevante la idea de comunidad. El libro recupera una imagen que León XIV ya había desarrollado al hablar con misioneros digitales durante el Jubileo de 2025: la necesidad de reparar las redes, cuidar los vínculos y generar espacios donde las personas puedan encontrarse y sentirse acompañadas.

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La comunicación aparece ligada a esa misma preocupación. El pontífice plantea que la manera de comunicarse puede construir vínculos, mejorar la convivencia o deteriorarla. La propuesta apunta a una comunicación asociada con la paz y el encuentro, en un contexto atravesado por las redes sociales y la inteligencia artificial.

Otro aspecto destacado es la influencia de San Agustín, figura central en la formación religiosa de León XIV, quien pertenece a la Orden de San Agustín. La dimensión interior de la fe y su carácter comunitario aparecen entre las claves que los presentadores identificaron en la obra.

Cuánto cuesta el libro de León XIV y dónde se consigue

En la tienda online de Editorial Claretiana, La fuerza del Evangelio figura actualmente a $14.000. La publicación aparece disponible para compra y la página permite consultar las alternativas de envío ingresando el código postal del comprador.

La editorial también informa distintos puntos de atención en Argentina. Entre ellos aparecen locales en Recoleta, Lomas de Zamora, Morón y La Plata, además de una casa central en Constitución destinada a atención mayorista.

El libro de la biografía del Papa León XIV, escrito por un corresponsal en el Vaticano

Entre esas publicaciones aparece El papa León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, escrito por la periodista Elise Ann Allen, corresponsal en Roma del medio especializado en información vaticana Crux. La obra fue publicada en 2026 y tiene 280 páginas en la edición de Penguin Random House.

Este libro no es “La fuerza del Evangelio”. Mientras la obra del pontífice reúne discursos, homilías e intervenciones de sus primeros meses como Papa, la publicación de Allen presenta un perfil biográfico de Robert Prevost y reconstruye diferentes etapas de su vida, desde su infancia en Chicago hasta su trabajo misionero en Perú y su recorrido dentro de la Iglesia.

La propia Cúspide comercializa, además, otro título diferente: El papa León XIV: la historia del nuevo Papa y los retos que deberá afrontar, de Saverio Gaeta. La librería lo ofrece actualmente a $30.400, en una edición de 176 páginas.

La diferencia resulta relevante para quienes buscan el libro del pontífice: si la intención es conocer directamente sus reflexiones y mensajes, el título a buscar es La fuerza del Evangelio. Si se busca una biografía periodística, existen otras publicaciones, entre ellas las de Allen y Gaeta.