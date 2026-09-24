Presentaron "Argentina con el Papa", la canción oficial para recibir a León XIV

La pieza fue seleccionada por el jurado del Concurso Nacional. Autoridades de la Conferencia Episcopal agradecieron a todas las personas que pusieron "su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino".

Titulada “Argentina con el papa León”, la canción fue presentada por la Conferencia Episcopal Argentina.

De cara a la visita de León XIV a la Argentina, en las últimas horas se estrenó la canción oficial de su paso por el país. Fue presentada por la Conferencia Episcopal Argentina y se tituló “ Argentina con el Papa ”, de cara a su visita el próximo 8 de noviembre.

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La pieza fue compartida por el canal oficial de Youtube de la Conferencia, donde detallaron sobre el significado de la obra en este contexto. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron.

“Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”, completó el comunicado y la Conferencia hizo mención a sus autores Gabriel y Agustín Moyano Angelini. La letra de la canción dice lo siguiente:

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León".

"¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!", expresa la canción en una parte. Facebook Vatican News

El Gobierno confirmó un feriado por la llegada del papa León XIV y podrían agregarse otros dos: qué días serían

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, adelantó que la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba pedirán declarar feriados el martes 10 y miércoles 11 de noviembre por la visita del papa León XIV, luego de que el Gobierno nacional confirmara que el lunes 9 será feriado en todo el país.

La funcionaria explicó que la posibilidad de sumar ambas jornadas surgió luego de una reunión entre representantes del Poder Ejecutivo y de la Iglesia para organizar la llegada del Sumo Pontífice. La decisión buscará facilitar el movimiento de los millones de personas que participarán de las diferentes actividades.

Según detalló Monteoliva en declaraciones radiales, uno de los principales objetivos será agilizar el desplazamiento en las rutas y administrar la ocupación hotelera, que comenzaría a incrementarse desde el fin de semana anterior a la llegada de León XIV.