Misión de Blue Origin: el New Glenn busca conquistar el espacio tras varios retrasos







La empresa intentará nuevamente este jueves lanzar su cohete con dos sondas de la NASA acopladas.

Cohete New Glenn, de la empresa Blue Origin.

Blue Origin, la empresa aeroespacial estadounidense del multimillonario Jeff Bezos, se vio obligada el miércoles a posponer el lanzamiento de su cohete New Glenn una vez más, debido a condiciones adversas del clima espacial. Sin embargo, se prepara para finalmente cumplirlo.

Se intentará lanzar el cohete nuevamente este jueves con dos sondas de la NASA acopladas. El lanzamiento debió posponerse dos veces durante la última semana: el domingo por mal tiempo en la Tierra, y el miércoles debido a condiciones adversas del clima espacial.

Hora del lanzamiento y objetivos El lanzamiento de la segunda misión del New Glenn se ha programado para este jueves 13 de noviembre, con una ventana de lanzamiento de 19:57 a 21:25 horas (horario UTC). "La carga de propelente en New Glenn ya está en marcha", expresó Blue Origin a través de X.

El cohete New Glenn abarca una altura de 98 metros y tiene previsto despegar de Cabo Cañaveral, Florida. La misión, denominada ESCAPADE, tiene como objetivo estudiar la historia climática de Marte y preparar el terreno para una posible exploración humana del planeta rojo.

Si todo sale según lo esperado, las dos sondas gemelas de New Glenn llegarán a la órbita de Marte en 2027. Este lanzamiento será clave para determinar si puede lograr la recuperación del propulsor, lo que representaría un avance técnico para la propia empresa. El New Glenn tuvo la inauguración en enero de este año y su vuelo fue considerado un éxito, ya que su carga útil alcanzó la órbita y realizó pruebas con éxito.

De lo contrario, el propulsor primera etapa no logró aterrizar en una plataforma en el océano Atlántico y se perdió durante el descenso. En su segundo intento, Blue Origin tratará de recuperar el propulsor. Hasta ahora, solo SpaceX ha logrado esa hazaña.