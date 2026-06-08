Perforan el hielo de la Antártida hasta los 3.000 metros y descubren una enorme estructura con forma de abanico

Los investigadores encontraron 30 cuencas interconectadas, que se formaron durante la ruptura del supercontinente Gondwana hace 180 de millones de años.

La estructura identificada fue nombrada Provincia de Cuencas en Abanico de la Antártida Oriental.

Una investigación internacional perforó el hielo de la Antártida Oriental hasta más de 3.000 metros de profundidad y detectó una provincia geológica oculta bajo la superficie.

El hallazgo reúne más de 30 cuencas subglaciales interconectadas , entre ellas Wilkes, Aurora y el lago Vostok , organizadas en un patrón con forma de abanico que abarca gran parte de la base del continente.

El estudio, publicado en Nature Geoscience , indica que estas estructuras no son aisladas, sino parte de un mismo sistema tectónico formado durante la fragmentación del supercontinente Gondwana .

Un sistema de cuencas subglaciales que forman un gigantesco abanico

La estructura identificada, llamada Provincia de Cuencas en Abanico de la Antártida Oriental, corresponde a un conjunto de más de 30 cuencas alineadas en dirección norte-sur: se extienden desde la Bahía Prydz hasta las Montañas Transantárticas y convergen en un punto cercano al Polo Sur.

Las formaciones son de morfología en V e incluye estructuras de gran escala como las cuencas de Wilkes y Aurora, que se extienden más de 1.500 kilómetros desde la costa hacia el interior del continente cada una, además del lago Vostok.

Las depresiones no están distribuidas de forma aleatoria, sino que siguen una organización que, al reconstruirse digitalmente, adopta la forma de un abanico abierto, donde todas convergen hacia una zona central.

Los investigadores indican un origen común vinculado a procesos tectónicos que deformaron la corteza terrestre antes de que el continente quedara cubierto por el hielo. Además, boques geológicos como Mawson y el cinturón orogénico Ross influyeron en su forma final.

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Cómo se formó la estructura en abanico: el "efecto mano abierta"

El origen de esta provincia geológica se remonta a la evolución del supercontinente Gondwana hace más de 100 millones de años. En ese momento, la corteza terrestre se fracturó a través de una extensión rotacional dentro de la placa continental, donde el terreno se estiró girando alrededor de un punto central.

Este mecanismo produjo una deformación progresiva que organizó la corteza en forma radial. La comparación más clara es la de una mano que se abre: desde un punto fijo, distintas zonas del continente se fueron separando en direcciones opuestas, generando cuencas alineadas como “dedos” que parten del mismo origen.

El proceso tuvo distintos efectos según la región del continente: al oeste, a compresión generó el levantamiento de las Montañas Gamburtsev; en el este, fragmentó las Montañas Transantárticas; y en el borde norte, creó una zona de debilidad litosférica que facilitó la separación entre la Antártida y Australia.

La interpretación de los investigadores se resume en que se trata de un proceso organizado, que no puede explicarse por fenómenos superficiales.

En sus palabras: "El rasgo en forma de abanico de la Antártida Oriental originado por extensión rotacional a escala continental no solo reconfiguró estructuras preexistentes, sino quepreparó el escenario para la ruptura de Gondwana y dejó huellas duraderas en la topografía, la segmentación orogénica y la formación de los márgenes continentales”.

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Cómo reconstruyeron la estructura oculta bajo 3.000 metros de hielo

Para identificar esta provincia subglacial, los científicos realizaron una reconstrucción digital del relieve oculto bajo la capa de hielo antártica. El trabajo combinó perforaciones, datos sísmicos, mediciones de gravedad y modelos de comportamiento de la corteza terrestre.

El análisis permitió detectar no solo la forma general del sistema, sino también su estructura interna. Se identificaron los límites y la simetría de las principales cuencas, así como su extensión hacia el interior del continente.

Uno de los hallazgos clave fue la identificación de dos sistemas de fallas transversales organizadas en anillos, conocidos como cinturones de cizalla norte y sur. Estas estructuras registran desplazamientos que influyen tanto en la evolución del relieve como en el flujo actual del hielo.

La reconstrucción se apoya en distintas líneas de evidencia que coinciden entre sí. Por un lado, la forma de las cuencas presenta una geometría radial muy precisa, con límites que encajan en círculos máximos que convergen en un mismo punto del continente, el polo Euleriano ubicado en 86,4° S, 129,9° E.

Esta organización espacial refuerza la idea de un origen común y de un proceso tectónico que actuó de manera coordinada.

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A esto se suma la presencia de anomalías bajo las principales cuencas: variaciones en el espesor de la corteza y zonas donde las ondas sísmicas viajan a menor velocidad, lo que suele asociarse a materiales más calientes o menos densos en el manto superior.

Además, los modelos muestran que la estructura influye en la dinámica actual del hielo. Grandes glaciares como Lambert, Totten y Denman siguen trayectorias guiadas por estas antiguas depresiones, que funcionan como canales naturales hacia la costa.