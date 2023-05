Muerte en Retiro: el novio de la modelo brasileña reveló los mensajes de esa noche

El joven habló el pasado 27 de abril, aunque su palabra trascendió hoy, y dijo ante la Justicia que había hablado con su novia la noche de su muerte: "Ella me mandaba mensajes: que cuidara a mis hijas, que me amaba, también me contó que estuvo en (el restaurant) Gardiner, y después se fue a un boliche en Palermo. A las 5:52 de la mañana Mili (apodo con el que la llama a Emmily) me mandó un mensaje por Instagram preguntándome dónde estaba. Yo al mensaje lo vi como a las 10, 11 de la mañana. Después me enteré por la tele todo lo que pasó. Ese día yo estaba con mis hijas y no vi el mensaje".