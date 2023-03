Cuál es la fórmula para tener el mejor orgasmo

En los primeros tiempos de la historia de Occidente los galenos consideraban al orgasmo femenino como algo indispensable para la procreación por lo cual brindaban disparatados consejos para que éste se alcanzara. La medicina comprobó finalmente que no es necesario que la mujer tenga un orgasmo para embarazarse. Así fue que se dio por terminaba la preocupación occidental en torno al placer sexual de las mujeres por ser este “inútil” a los fines reproductivos. “Este es uno de los tantos ejemplos de cómo lo biológico es interpretado y regulado por cada sociedad de modos diferentes y de cómo el placer ha sido puesto en suspenso en pos de otros objetivos más importantes” dijo Pereyra

Porno y orgasmo

El hoy denominado “porno mainstream”, o sea las películas, videos y demás que circulan por los multimedia, muestra una suerte de modelo exagerado interminable y gritón de cómo funcionaría la llegada al orgasmo. Lejos de la actuación, eso no significa que sea así. Hay mujeres que sienten placer de modo silencioso, hay momentos más instantáneos y otros más prolongados, hay orgasmos que inundan de sensaciones y otros que transcurren como al pasar. “Quiero remarcar que cada sensación orgásmica es única y cada mujer lo siente diferente. Cada mujer lo siente a su modo. También hay que sumarle que en cada encuentro sexual suele sentirse diferente, por ejemplo, una ocasión de autoestimulación es distinta a un encuentro con la pareja y en cada encuentro con la pareja también suele sentirse según las ganas, el tiempo, el deseo, el cansancio, el horario, en fin, una serie de factores que hacen que cada encuentro sexual no sea igual a otro”.

Todas se preguntan, hay una fórmula para alcanzarlo? “Yo creo que sí la hay y es: Intensidad Orgasmo = G (Ganas de estar en ese encuentro) + E (estimulación adecuada) / P (momento presente)= IO=G+E/P. La intensidad en la que se siente el orgasmo sería proporcional a: cuantas ganas tenés de estar en ese encuentro, más la estimulación adecuada en el lugar que una siente placer, la presión, el roce y muy importante, la conexión con el momento presente, con el aquí y ahora, sin pensamientos distractores.

Una consulta habitual de consultorio es la anorgasmia. “Es la dificultad de alcanzar el orgasmo, que puede ser ocasional -alguna vez pasó- o permanente (mujeres que en toda su vida sexual no lo han sentido). Es muy común en personas que no logran conectar con sus sensaciones, con su cuerpo, con su placer. Las mujeres que han recibido una educación sexual muy restrictiva, suelen tener dificultades de este tipo, ya que no han podido conocerse, explorarse y luego soltarse para disfrutar de una sensación orgásmica. También hay personas que tienen una personalidad con rasgos muy obsesivos y siempre quieren tener todo bajo control, lo que les impide sentir orgasmos, ya que esta sensación de máximo placer implica “perder el control”, aunque sea por unos instantes. El modelo de relación sexual “coitocentrista”, esto es pene entra en vagina, suele ser un factor desencadenante de una falta de orgasmo en las mujeres, ya que las mujeres necesitan la estimulación del clítoris para sentir placer y también tiempo para lograr una máxima excitación. El clítoris es un órgano que necesita ser estimulado, no es un botón que se toca y ya desencadena el máximo placer, necesita tiempo y cada mujer puede hacerlo a su modo. Otra cuestión a tener en cuenta es que “el 80% de las mujeres llega al orgasmo sin penetración, y no se puede llegar al orgasmo sin estimulación del clítoris. Entonces La estimulación clitorial no es sólo la previa, en muchas mujeres…puede ser todo”, finalizó.