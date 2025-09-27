PAMI mantiene un beneficio para que sus afiliados terminen sus estudios y la inscripción vence en octubre 2025







Descubrí un programa especial en el que los adultos mayores podrán aprender nuevas habilidades de manera gratuita.

Los cursos UPAMI se dictan en más de 60 universidades nacionales de todo el país.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantendrá la inscripción abierta para los cursos UPAMI durante todo octubre. Esta es una iniciativa en la que los adultos mayores pueden aprender nuevas habilidades y volver a estudiar en distintas universidades nacionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tanto los cursos UPAMI como otras propuestas de la institución se ofrecen con el objetivo de promover el envejecimiento activo entre los jubilados y pensionados. Esto refiere a un estilo de vida sano en el que se prioriza la salud física y mental durante la vejez, que se preserva a través de una buena alimentación y actividades de entrenamiento.

Qué son los cursos UPAMI UPAMI.jpg

El programa UPAMI ofrece a los afiliados de la obra social distintos talleres de una gran variedad de temáticas. Estos se dictan de manera virtual o presencial en más de 60 universidades nacionales de todo el país y no requieren de ningún costo o experiencia previa para participar. Algunos de los cursos más destacados de esta iniciativa son:

Gimnasia

Yoga y Técnicas Orientales

Danza

Ciencias

Memoria

Idiomas

Nuevas Tecnologías y Computación

Autoayuda, Reflexión y Encuentros

Literatura, Escritura, Lectura y Narración.

Teatro y Artes Escénicas

Música y Canto

Cursos UPAMI: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo de hacerlo upami.jpg Para poder participar en alguno de estos cursos, los afiliados al PAMI deberán realizar una inscripción previa, para lo que deberán realizar los siguientes pasos: En la página web de PAMI buscar el apartado de Cursos UPAMI en la sección de Actividades y Programas Preventivos y pulsar Inscribirse. Encontrar el curso que se quiera hacer, ya sea según su temática o en dónde se quiere realizar. Seleccionar el curso preferido. Los afiliados se pueden anotar en hasta 5 cursos y 3 talleres. Llenar el formulario de inscripción con los datos requeridos y confirmar. Los jubilados y pensionados podrán anotarse hasta el 31 de octubre. Sin embargo, es recomendable hacerlo lo antes posible, ya que la gran mayoría de talleres tienen cupos limitados.

Temas PAMI