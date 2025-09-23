Pañales PAMI: ¿cómo recibirlos gratis y sin trámites adicionales en tu casa?

Los afiliados podrán recibir hasta 90 insumos mensuales directamente en sus hogares, sin hacer largas filas o trasladarse a las farmacias habilitadas.

La nueva modalidad de entrega de PAMI busca mejorar la comodidad, seguridad y acceso a esta prestación esencial para muchos adultos mayores.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública destinada a las personas mayores en Argentina. Con más de 5 millones de afiliados, la entidad cuenta con distintas prestaciones para mejorar su calidad de vida. Y entre las más valoradas, se encuentra la entrega de pañales higiénicos y descartables , un insumo esencial para quienes lo necesitan de manera permanente.

De acuerdo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), desde hace unos meses, se implementó un nuevo sistema de distribución domiciliaria que permite recibir los insumos Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) directamente en la puerta del hogar, sin trámites adicionales , largas filas ni traslados a las farmacias habilitadas. ¡Descubrí cómo solicitarlos!

PAMI proveerá mensualmente hasta 90 higiénicos absorbentes a los afiliados cuya patología lo indique. Estos productos fueron sometidos a pruebas técnicas por profesionales médicos y farmacéuticos para lograr que los nuevos pañales sean anatómicos , elastizados, de mayor absorción y más confortables.

Todos los afiliados que, actualmente, reciben pañales serán automáticamente incorporados al nuevo esquema. Así, ya no es necesario actualizar datos ni realizar gestiones adicionales para recibirlos. Sin embargo, quienes aún no cuentan con este beneficio, deben iniciar la solicitud través de su médico de cabecera habilitado en el sistema OME (Orden Médica Electrónica) .

Ya que, cada seis meses, o ante cualquier cambio en el módulo o la cantidad requerida, el profesional debe emitir una receta que contenga:

Diagnóstico del paciente.

Módulo de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.).

Cantidad mensual de pañales necesarios.

Domicilio y datos de contacto del afiliado.

Una vez aprobada la solicitud, PAMI se encarga de coordinar la entrega directamente al domicilio del beneficiario, el cual estará a cargo de Urbano Express Argentina S.A. Recordá que los repartidores están debidamente identificados, asegurando que los paquetes lleguen de forma confiable y puntual.

Pañales PAMI: ¿cómo renovar la solicitud?

El servicio de pañales a domicilio requiere una renovación periódica cada seis meses para garantizar la continuidad del beneficio. Para ello, el médico de cabecera debe generar una nueva receta electrónica, que luego debe ser confirmada por el jubilado o pensionado en la agencia más cercana.

Los profesionales pueden emitir hasta seis órdenes consecutivas, permitiendo cubrir un período prolongado sin interrupciones. En caso de que el afiliado haya cambiado de domicilio o detecte errores en sus datos de entrega, es fundamental comunicarse con PAMI Escucha y Responde al 138 o acercarse a una oficina de atención presencial para actualizar la información.