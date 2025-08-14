PAMI renueva su cartilla en agosto 2025: guía paso a paso para aprovecharla al máximo

La obra social ahora tiene un nuevo sistema digital para que sus afiliados agilicen sus trámites y mejoren la búsqueda de prestadores.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó una actualización completa de su sistema de cartilla médica . La obra social incorporó herramientas digitales que facilitan el acceso a servicios médicos para jubilados y pensionados. Este cambio busca agilizar los trámites y mejorar la búsqueda de prestadores en todo el país.

La nueva plataforma unifica turnos, recetas y ubicación de prestadores en un solo lugar . El sistema prioriza la autogestión a través de dispositivos móviles. Los afiliados ahora pueden realizar consultas y gestionar su atención médica de manera más eficiente.

La cartilla médica de PAMI se transformó en un sistema completamente digital . Los afiliados pueden buscar médicos por nombre, especialidad o ubicación geográfica . La plataforma también permite localizar hospitales, clínicas, farmacias y vacunatorios cercanos.

Los usuarios acceden a información detallada de cada prestador , incluyendo horarios y disponibilidad de turnos. La cartilla se puede descargar para uso sin conexión a internet. Además, la herramienta muestra teléfonos de emergencia y contactos útiles. Un historial médico centralizado mejora la calidad de la atención.

Los afiliados consultan la cartilla médica a través de dos canales. El sitio web oficial ofrece la sección "Cartilla Médica" con información personalizada. La aplicación "Mi PAMI" brinda el mismo servicio en dispositivos Android e iOS. Ambos sistemas muestran datos según la cobertura de cada afiliado, incluyendo turnos y recetas electrónicas.

Mi PAMI: la nueva aplicación para afiliados

La aplicación "Mi PAMI" ofrece funciones adicionales. Los usuarios solicitan y cancelan turnos médicos desde su celular. La herramienta permite ver y gestionar recetas electrónicas. Los afiliados actualizan sus datos personales directamente en la app. La plataforma incluye un buscador de prestadores y farmacias adheridas. Una asistente virtual, PAME, brinda atención las 24 horas. Los usuarios acceden a campañas y programas de salud desde la aplicación.

PAMI aceptó cuatro tipos de credenciales durante 2025. La credencial plástica tradicional mantiene su vigencia, aunque ya no se emite. Las credenciales provisorias tipo ticket, impresas en terminales de autogestión, siguen válidas. También se acepta la versión provisoria con código QR, descargable desde la web oficial. La credencial digital, disponible en la aplicación "Mi PAMI", se actualiza automáticamente.