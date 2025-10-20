Paso a paso: ¿cómo acceder al 100% de descuento en medicamentos de PAMI?

El organismo amplió el beneficio para afiliados con determinadas condiciones sociales y económicas. Conocé cómo tramitarlo.

El PAMI continúa reforzando su política de acceso a medicamentos gratuitos , una medida fundamental para millones de jubilados y pensionados en todo el país. A través de esta cobertura, el organismo busca garantizar tratamientos esenciales para quienes más lo necesitan, sin que el costo sea un obstáculo.

En los últimos meses, el sistema se modernizó con la incorporación de Mi PAMI , una plataforma digital disponible como sitio web y aplicación móvil. Desde ahí, los afiliados pueden realizar la gestión completa para acceder al beneficio sin necesidad de acercarse a una oficina .

El descuento del 100% en medicamentos está destinado a afiliados que cumplan con determinados criterios económicos y sociales. Entre los principales requisitos, PAMI exige:

Para validar la solicitud, se debe presentar el DNI vigente y una receta electrónica emitida por el médico de cabecera o especialista. En caso de necesitar más de cuatro medicamentos, se requiere un formulario complementario. Si el pedido se realiza por razones sociales, es necesario agregar un informe social y la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria.

¿Cómo solicitar los medicamentos gratis de PAMI?

El trámite puede realizarse completamente en línea, a través del portal oficial del organismo. Los pasos son simples:

Ingresar al sitio web de PAMI y elegir la opción “Trámites Web” .

y elegir la opción . Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social” y hacer clic en “Iniciar este trámite” .

y hacer clic en . Completar los datos personales: número de afiliado, DNI y número de trámite del documento.

Indicar si el pedido lo realiza el titular o un familiar autorizado.

Confirmar que se cumplen las condiciones socioeconómicas.

Adjuntar la receta médica electrónica o su versión escaneada en papel.

Guardar el número de caso para hacer el seguimiento.

La resolución del trámite suele emitirse dentro de las 24 horas posteriores. Una vez aprobado, el afiliado puede retirar los medicamentos en la farmacia adherida más cercana, presentando su credencial y documento.

Los medicamentos con cobertura al 100%

Durante noviembre, PAMI mantiene su listado de tratamientos esenciales gratuitos, que incluye:

Medicamentos para diabetes , hepatitis B y C y VIH .

, y . Fármacos oncológicos y oncohematológicos .

y . Tratamientos para hemofilia , trasplantes , insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo .

, , e . Medicamentos para artritis reumatoidea y osteoporosis .

y . Terapias oftalmológicas intravítreas y productos para enfermedades fibroquísticas.

Con esta política, PAMI busca garantizar el acceso equitativo a la salud, priorizando a los adultos mayores que más dependen de sus tratamientos para mantener una mejor calidad de vida.