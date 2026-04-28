PAMI: cómo evitar cobros indebidos en consultas médicas y recetas

Los afiliados pueden denunciar llamando al 138, conocida como "PAMI Escucha y Responde", o desde sitio web oficial del organismo.

PAMI aclaró que no se deben pagar sumas extra por servicios médicos ya cubiertos por la obra social.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) alertó a sus afiliados sobre los cobros indebidos que algunos profesionales de la salud están exigiendo por servicios que son gratuitos para la obra social.

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El organismo recordó que las consultas médicas, recetas, órdenes y prácticas incluidas en la cartilla no deben tener costos adicionales. De esta manera, cualquier solicitud de dinero extra es ilegal y debe ser denunciada . A continuación, conocé los detalles.

PAMI ofrece distintas prestaciones gratuitas para sus afiliados. Entre ellas se encuentran las consultas médicas , la entrega de recetas , la emisión de órdenes para estudios , prácticas médicas contempladas en la cartilla y el acceso a especialistas .

También forman parte los elementos y tratamientos esenciales como medicamentos con cobertura total o descuento según el plan, prótesis, insumos y determinados elementos de asistencia domiciliaria .

Para más información, ingresá al sitio web oficial de la obra social (https://www.pami.org.ar/).

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¿Cuándo es ilegal que un médico de PAMI te pida dinero?

PAMI advirtió que los casos más frecuentes de cobros indebidos se dan en el sistema de atención. Uno de los más habituales es el pedido de dinero para conseguir un turno más rápido o acceder a un especialista, algo que no está permitido.

Otra práctica irregular es durante la entrega de recetas, credenciales o en la emisión de órdenes médicas. Estos documentos deben entregarse sin costo

La obra social fue clara al remarcar que todas las prestaciones incluidas en su cobertura deben brindarse sin ningún tipo de pago extra. “No corresponde que te cobren adicionales”, insistió en un comunicado oficial.

Para identificar estas situaciones, las autoridades recomienda prestar atención a cualquier pedido de dinero no respaldado por un comprobante oficial o fuera de los canales habituales de facturación.

Si tenes dudas, podes consultar directamente con PAMI antes de realizar cualquier pago.

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Cómo denunciar a un prestador por cobro indebido

PAMI habilitó canales gratuitos para realizar denuncias. El principal es la línea telefónica 138, conocida como “PAMI Escucha y Responde”.

También está disponible la página web oficial del organismo, donde los afiliados pueden completar formularios de queja y adjuntar información sobre el caso.

En situaciones que requieran asistencia personalizada, podes acercarte a las agencias de PAMI para recibir orientación y dejar asentado el reclamo.

La entidad aseguró que todo lo presentado es evaluado y, si se comprueba la falta, los profesionales pueden ser sancionados e incluso dados de baja del sistema.