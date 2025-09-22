Por un fallo judicial, el PAMI deberá volver a entregar medicamentos gratis a jubilados de CABA







La resolución fue dictada por el Juzgado Federal 2 en respuesta a un amparo colectivo presentado por el Centro de Jubilados VDP 27 de Abril y el senador Mariano Recalde.

El titular del PJ de CABA calificó la decisión judicial como "una excelente noticia" para los grupos afectados.

La Justicia hizo lugar a un amparo y ordenó al PAMI que vuelva a entregar medicamentos gratis a jubilados de la Ciudad de Buenos Aires. La resolución del Juzgado Federal Nº2 hizo extensiva una medida cautelar que suspende la aplicación de las resoluciones del Gobierno nacional que recortó la entrega de medicamentos sin costo a adultos mayores.

"Me acaban de notificar que salió favorable el amparo que presentamos para que le devuelvan a todos los jubilados y jubiladas que tenían los medicamentos gratis, el 100% de cobertura", expresó el senador nacional y actual candidato de Fuerza Patria, Mariano Recalde, uno de los impulsores del amparo colectivo junto al Centro de Jubilados VDP 27 de Abril y adultos mayores afectados.

El titular del PJ de CABA calificó la decisión judicial como "una excelente noticia" para los grupos afectados. “Es una gran noticia para los 480.000 jubilados y jubiladas de la Ciudad", afirmó y aseguró que con la cautelar la justicia les dio la razón a los demandantes. "Este recorte es injusto, inhumano y pone en riesgo la salud de nuestros adultos mayores”, añadió.

MEDICAMENTOS GRATIS PARA LOS JUBILADOS DE LA CIUDAD



La Justicia falló a favor del amparo que presentamos para que le devuelvan a los jubilados los medicamentos gratuitos de PAMI que les sacó Milei.



Una excelente noticia que ojalá se replique en el resto del país. No hay… — Mariano Recalde (@marianorecalde) September 22, 2025

El PAMI deberá entregar medicamentos gratis para jubilados en CABA La resolución judicial, dictada el 22 de septiembre, ordena al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) suspender la aplicación de las resoluciones que restringieron el programa “Vivir Mejor”. Asimismo, aclara que los trámites ya iniciados y las prestaciones vigentes seguirán teniendo validez, evitando así perjuicios adicionales a los beneficiarios.

En las últimas semanas, tribunales de Tucumán, Córdoba y Mendoza ya habían otorgado medidas cautelares similares, en el marco de amparos colectivos presentados contra el ajuste impulsado por el Gobierno nacional. El candidato de Fuerza Patria concluyó: “El fallo ratifica que la salud no se negocia. Vamos a seguir defendiendo a nuestros jubilados y jubiladas hasta que se restituya plenamente este derecho en todo el país”. "Ojalá se replique en el resto del país. No hay libertad si tenés que elegir entre comer o comprar tus remedios!", concluyó Recalde. WhatsApp Image 2025-09-22 at 16.04.53

