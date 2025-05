Preocupación por sarampión: crecen los contagios tras un brote en un edificio de Palermo

Por otro lado, uno "no cuenta con vínculo comprobado con el resto de los casos ya que no se pudo obtener secuencias genómicas para establecer algún vínculo con las cadenas de transmisión conocidas".

En relación con el caso detectado en San Luis, se constató que "no tiene relación con el brote en curso en el AMBA" sino que "se trata de una beba de ocho meses, que no contaba con vacunación para el evento por no corresponder debido a la edad"; este contagio cuenta con el antecedente de viaje al Estado de Chihuahua, México.

Qué dijo el Ministerio de Salud

En estado de alerta, el Ministerio de Salud resaltó que es fundamental “garantizar el cumplimiento del esquema de vacunación contra el sarampión de acuerdo a las recomendaciones vigentes en los establecimientos con actividades educativas, deportivas, recreativas y sociales”.

“Las aulas y otros espacios donde se desarrollan las actividades mencionadas suponen el contacto estrecho entre niños, adolescentes y adultos, la convocatoria a reuniones y actos escolares con gran afluencia de personas y un incremento del desplazamiento de la población, constituyendo así un escenario que facilita la propagación del virus del sarampión en la comunidad”, explicaron.