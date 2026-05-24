Prestación Alimentar de ANSES: a quiénes les corresponde, montos y cuándo se cobra

El organismo confirmó el aumento de la Prestación Alimentar y difundió el calendario complementario de pagos de mayo 2026.

La Prestación Alimentar se deposita automáticamente junto con las asignaciones sociales y busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó los montos actualizados de la Prestación Alimentar y publicó el calendario complementario de pagos correspondiente a mayo de 2026. Este beneficio busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias con hijos y personas en situación de vulnerabilidad.

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La Prestación Alimentar es una ayuda económica destinada principalmente a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas y familias con hijos con discapacidad. El pago se acredita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere de ningún trámite adicional.

Desde ANSES aclararon que, debido al aumento aplicado este mes, muchas personas verán en el recibo un importe mayor al habitual. La diferencia entre el monto anterior y el nuevo valor actualizado se va a abonar, según un cronograma organizado por terminación de DNI.

La Prestación Alimentar está destinada a distintos grupos que ya cobran asignaciones sociales a través de ANSES. El beneficio se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Les corresponde a:

titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive

embarazadas desde los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social

personas con hijos con discapacidad que perciban AUH (en este caso no hay límite de edad)

titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Uno de los puntos importantes es que no hace falta realizar ningún trámite extra para acceder al beneficio. ANSES se fija quieness son las personas que cumplen los requisitos y acredita el dinero junto con la prestación habitual.

Además, el organismo recordó que quienes quieran verificar si les corresponde el pago pueden: ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la sección “Hijos > Mis Asignaciones”.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Cuándo se paga

El organismo difundió el calendario complementario de pagos correspondiente a la diferencia por el aumento de mayo 2026. El orden depende de la terminación de DNI y de la prestación.

Las fechas de cobro son las siguientes:

DNI terminados en 0: 18 de mayo;

DNI terminados en 1: 19 de mayo;

DNI terminados en 2 y 3: 20 de mayo;

DNI terminados en 4: 21 de mayo;

DNI terminados en 5: 22 de mayo;

DNI terminados en 6: 26 de mayo;

DNI terminados en 7: 27 de mayo;

DNI terminados en 8: 28 de mayo;

DNI terminados en 9: 29 de mayo.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el pago se realizó el 18 de mayo para todas las terminaciones de documento.

Para conocer fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES. A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Además, el sistema permite consultar de manera actualizada si se perciben correctamente los beneficios y detectar eventuales inconsistencias en los pagos.

Pesos Billetes Mariano Fuchila

Monto de la Prestación Alimentar en mayo 2026

Con la actualización de mayo, los nuevos valores de la Prestación Alimentar quedaron de la siguiente manera:

personas que cobran la Asignación por Embarazo: $72.250

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres o más hijos: $149.425

El beneficio se paga de manera mensual y tiene como objetivo es garantizar o ayudar a las familias en el acceso a alimentos, productos esenciales y acompañarlas.