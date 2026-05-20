ANSES termina de pagar las asignaciones de mayo 2026: montos y días de depósito

El organismo avanza con los últimos depósitos del mes para titulares de SUAF, AUH y otras prestaciones con aumento por movilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa esta semana con los últimos pagos correspondientes a las asignaciones familiares de mayo 2026 . El organismo mantiene el cronograma escalonado según terminación de DNI para titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otras prestaciones sociales. Según informó oficialmente el organismo, este mes las prestaciones llegaron con un aumento, aplicado mediante la fórmula de movilidad vigente.

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La actualización impacta sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares , ya que los haberes se ajustan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En mayo, el incremento corresponde a la inflación registrada durante marzo de 2026.

El calendario de pagos se extenderá hasta los últimos días hábiles del mes y alcanza a millones de beneficiarios en todo el país. Los depósitos se realizan directamente en las cuentas bancarias declaradas por cada titular y pueden consultarse a través de la plataforma oficial “Mi ANSES”.

Con el aumento aplicado este mes, ANSES actualizó los valores correspondientes a las asignaciones familiares para trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de AUH y AUE. El incremento oficial fue del 3,38% , de acuerdo con la movilidad establecida por el Gobierno nacional.

para titulares de la Asignación Universal por Hijo , el monto pasó a ubicarse en $141.286 por menor, aunque ANSES continúa reteniendo el 20% hasta la presentación anual de la Libreta AUH. Tras la retención, el pago directo realizado por ANSES es de $113.028,80

, el monto pasó a ubicarse en por menor, aunque ANSES continúa reteniendo el 20% hasta la presentación anual de la Libreta AUH. Tras la retención, el pago directo realizado por ANSES es de $113.028,80 en el caso de hijos con discapacidad , los valores son considerablemente más altos debido al esquema diferencial vigente, quedando en $460.045. El pago directo queda en $368.036,00 luego del descuento aplicado

, los valores son considerablemente más altos debido al esquema diferencial vigente, quedando en El pago directo queda en $368.036,00 luego del descuento aplicado los montos de las asignaciones familiares del SUAF dependen del ingreso familiar. Para el primer rango de ingresos, la asignación por hijo quedó fijada en $70.651. La asignación por hijo con discapacidad se incrementó a $230.032

Además de las prestaciones mensuales, algunos titulares pueden recibir adicionales complementarios como la Tarjeta Alimentar o ayudas escolares, dependiendo de la situación particular de cada grupo familiar y del cruce de datos realizado por ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Desde el organismo recuerdan que los montos exactos pueden consultarse ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en el sitio oficial de ANSES o mediante la aplicación “Mi ANSES”.

FOTO ANSES CON BILLETES.webp

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de mayo 2026

ANSES continúa durante esta semana con los pagos de asignaciones familiares, según terminación del DNI. El cronograma vigente para SUAF y otras prestaciones familiares quedó organizado de la siguiente manera:

martes 19 de mayo : DNI terminados en 6

: DNI terminados en 6 miércoles 20 de mayo : DNI terminados en 7

: DNI terminados en 7 jueves 21 de mayo : DNI terminados en 8

: DNI terminados en 8 viernes 22 de mayo: DNI terminados en 9

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de cobro, ingresando al calendario oficial disponible en el sitio web del organismo. También tienen la posibilidad de consultar liquidaciones, medios de pago y detalles de acreditación desde la app oficial para celulares. Además, ANSES mantiene habilitados distintos canales digitales para que los beneficiarios puedan verificar si el depósito ya fue realizado.

El mecanismo más utilizado es “Mi ANSES”, donde cada titular puede acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma es posible consultar fecha y lugar de cobro, detalle de liquidaciones, descuentos aplicados y montos actualizados de las prestaciones. El sistema también permite descargar constancias y realizar trámites vinculados con asignaciones familiares.

ANSES recordó además que nunca solicita datos personales, claves bancarias, ni información sensible, mediante llamados telefónicos, mensajes o correos electrónicos. Ante cualquier duda, recomienda utilizar únicamente canales oficiales habilitados por el organismo.