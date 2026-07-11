Pago unificado de Becas Progresar: ¿Qué estudiantes cobran $105.000 y a quiénes les retienen el 20%?

El pago de julio incluye cuotas retroactivas para quienes fueron aprobados en la primera convocatoria del ciclo lectivo 2026.

El monto varía según la línea del programa y la situación académica de cada estudiante.

Miles de estudiantes empezaron a recibir durante julio un pago extraordinario de las Becas Progresar que proporciona la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , correspondiente a cuotas que se encontraban pendientes desde el inicio del ciclo lectivo. La acreditación despertó dudas porque algunos beneficiarios perciben un monto superior al habitual, mientras que otros reciben una suma menor pese a formar parte del mismo programa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La diferencia no responde a un aumento del beneficio ni a un bono adicional . El importe depende de la línea de Progresar a la que pertenece cada estudiante , de si cobra el haber completo o con retención y de las mensualidades que se liquidan de manera retroactiva. El esquema alcanza a quienes fueron aprobados durante la primera convocatoria de 2026 y comenzaron a percibir la beca con varios meses de demora.

El valor mensual de las Becas Progresar sigue siendo de $35.000 , pero la forma en que se acredita ese dinero cambia según la categoría del beneficiario . Mientras algunos estudiantes reciben el 100% de cada cuota, otros perciben inicialmente el 80% y el porcentaje restante queda retenido hasta que acrediten la regularidad académica.

El pago extraordinario de julio corresponde a los meses de marzo, abril y mayo , que se acreditan en una única liquidación para quienes fueron incorporados recientemente al programa. En lugar de cobrar cada cuota por separado, ANSES deposita las mensualidades acumuladas en un solo pago.

Como cada cuota tiene un valor bruto de $35.000 , quienes perciben el beneficio completo reciben $105.000 , resultado de sumar las tres mensualidades pendientes.

Progresar Superior y Enfermería: las categorías que reciben el pago completo

No todos los estudiantes cobran el mismo importe en julio. Aquellos que pertenecen a Progresar Superior y ya se encuentran avanzados en sus carreras, junto con los beneficiarios de Progresar Enfermería, reciben el 100% del monto mensual, sin retenciones temporales.

La política busca acompañar a quienes ya demostraron continuidad académica dentro del sistema universitario o cursan carreras fundamentales para el sistema de salud, como Enfermería. Estos estudiantes cobran el haber completo mientras mantengan las condiciones exigidas por el programa.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria y puede consultarse desde Mi ANSES o a través de la plataforma oficial de Becas Progresar.

¿Por qué la línea Obligatoria cobra $84.000 de forma inicial?

La situación es distinta para los estudiantes que integran Progresar Obligatorio y para los ingresantes del nivel superior.

En estos casos, ANSES deposita únicamente el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el estudiante acredita su condición de alumno regular y cumple con los requisitos académicos previstos por el programa.

Como consecuencia, cada cuota mensual se reduce inicialmente de $35.000 a $28.000. Si se pagan juntas las mensualidades de marzo, abril y mayo, el monto acreditado asciende a $84.000, mientras que los $21.000 retenidos podrán cobrarse posteriormente cuando se presente la documentación correspondiente.

La retención funciona como un mecanismo de control destinado a garantizar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. Una vez certificada la regularidad académica, el porcentaje retenido se liquida automáticamente sin necesidad de volver a solicitar la beca.

Qué gastos educativos se pueden cubrir con el dinero acumulado

Las Becas Progresar fueron creadas para facilitar la continuidad educativa de jóvenes de todo el país. Por ese motivo, el dinero puede destinarse libremente a cubrir distintos gastos vinculados con la formación académica.

Los principales destinos suelen ser la compra de apuntes, libros, material bibliográfico, útiles escolares, fotocopias y elementos necesarios para cursar materias prácticas o técnicas. También suele utilizarse para afrontar gastos de transporte, especialmente en estudiantes que deben trasladarse diariamente hacia universidades o institutos.

Otra parte importante del beneficio suele destinarse al pago de conectividad, ya sea mediante servicios de internet o datos móviles necesarios para acceder a plataformas educativas, hacer trabajos prácticos o participar de clases virtuales. En carreras universitarias también es habitual que los estudiantes usen el haber para adquirir insumos o herramientas requeridas por cada disciplina.