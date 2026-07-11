PNC de julio: ¿Cuánto cobro en total con el nuevo aumento y el bono de $70.000?

El organismo paga sus haberes de acuerdo a la terminación del DNI y este mes habrá cambios debido al feriado del 9 de julio y viernes 10 como día no laborable.

El organismo recomienda mantener actualizados los datos previsionales para evitar demoras en los cobros.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó los haberes previsionales correspondientes a julio con un porcentaje que surge de la fórmula de movilidad vigente, basada en la inflación. La suba alcanza a jubilaciones, pensiones y demás prestaciones del organismo.

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El esquema de pagos también mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 , una asistencia destinada a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos. Con esta combinación entre aumento y refuerzo, los beneficiarios reciben un monto superior al del mes anterior.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el incremento mensual impacta sobre el haber y luego se suma el bono correspondiente cuando el titular reúne las condiciones previstas por el organismo. De esta forma, el ingreso total de julio ya quedó definido para quienes cobran las prestaciones por Invalidez y por Vejez.

ANSES aplicó en julio un incremento del 2,1% sobre todas las prestaciones previsionales . El porcentaje surge de la fórmula de movilidad actualmente vigente, que toma como referencia el índice de inflación.

El aumento alcanza a jubilaciones, Pensiones No Contributivas y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Cada prestación recibe la actualización sobre el haber mensual antes de la incorporación del bono extraordinario. La asistencia extraordinaria no se incorpora al haber previsional. El bono se liquida por separado y se suma al pago mensual cuando corresponde.

Cuánto cobra una PNC por Invalidez y Vejez en julio de 2026

Los titulares de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez perciben en julio un ingreso total de $358.251,36.

Ese monto surge de la aplicación del aumento del 2,1% junto con el esquema de bono extraordinario vigente para este mes. ANSES también confirmó los valores finales del resto de las prestaciones previsionales alcanzadas por la actualización:

jubilación mínima: $481.989,33, integrado por un haber base de $411.989,33 y el bono de $70.000

$481.989,33, integrado por un haber base de $411.989,33 y el bono de $70.000 PUAM: $399.430,13, compuesto por un haber base de $329.430,13 más el bono de $70.000

$399.430,13, compuesto por un haber base de $329.430,13 más el bono de $70.000 PNC por Invalidez y Vejez: $358.251,36

Los beneficiarios reciben esos montos conforme a las condiciones establecidas para cada prestación y al esquema de refuerzos vigente durante julio.

El impacto de la inflación de mayo en los haberes de julio

La actualización de julio responde al funcionamiento de la fórmula de movilidad previsional, que toma como parámetro la evolución de la inflación. Ese mecanismo determina el porcentaje de aumento que reciben las prestaciones administradas por ANSES y explica la suba del 2,1% aplicada este mes.

Cada actualización modifica el haber mensual antes de la incorporación del bono extraordinario. Luego, el organismo liquida el refuerzo previsto para quienes cumplen con los requisitos establecidos dado que el sistema busca que los haberes acompañen la variación de los precios mediante ajustes periódicos definidos por la normativa vigente.

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¿Por qué el bono de $70.000 no se actualiza y qué significa para tu bolsillo?

El bono extraordinario continúa con un valor máximo de $70.000 durante julio. Ese monto se mantiene para reforzar los ingresos de quienes perciben las prestaciones previsionales más bajas.

El mismo se encuentra congelado y rige bajo el Decreto 532/2026 permaneciendo inalterado desde su implementación original en marzo de 2024. Una falta de actualización que provoca pérdida del ingreso global de los pasivos por parte de este grupo de beneficiarios.

Sin embargo la continuidad del bono permite complementar los ingresos de los sectores con menores haberes, mientras que el aumento mensual continúa determinado por la fórmula de movilidad basada en la inflación.