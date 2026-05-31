La imagen del Dibu Martínez de la lesión en su mano que encendió las alarmas antes de sumarse a la Selección argentina

El arquero campeón de la Europa League, posó junto a Lisandro Martínez y mostró el vendaje que inmoviliza parte de su mano derecha tras sufrir una fractura.

El arquero argentino viajó a Estados Unidos mientras continúa recuperándose de la lesión sufrida días antes del Mundial.

Emiliano "Dibu" Martínez viajó a Estados Unidos para sumarse a la selección argentina y una imagen compartida durante el trayecto volvió a poner el foco sobre su estado físico. El arquero mostró un importante vendaje en su mano derecha mientras se dirige a la concentración mundialista, donde el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución de cara al debut en la Copa del Mundo.

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La fotografía fue publicada por Lisandro Martínez , quien compartió el vuelo junto al arquero. En la imagen se observa al Dibu sonriente, mate en mano, aunque con gran parte de la zona lesionada inmovilizada, un detalle que rápidamente despertó comentarios entre los hinchas argentinos.

La preocupación gira en torno a una lesión sufrida días atrás durante la previa de una final de la UEFA Europa League. En el calentamiento previo al encuentro, Emiliano Martínez padeció una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha.

A pesar del inconveniente, el arquero decidió disputar el partido y explicó la situación una vez finalizado el encuentro. “ Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo ”, comentó en declaraciones a ESPN.

DIBU MARTINEZ La fractura en el dedo anular obliga al cuerpo técnico a seguir de cerca la evolución del campeón del mundo.

Si bien pudo jugar sin inconvenientes, los médicos le indicaron reposo y cuidados específicos para llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial. Por ese motivo, su participación en los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia todavía permanece bajo evaluación.

Los amistosos que se vienen camino al debut

Tras la llegada a Estados Unidos, la primera jornada estará dedicada a la adaptación y a la incorporación de los futbolistas que arribarán desde otros destinos. El 1 de junio comenzará oficialmente la preparación mundialista.

El primer amistoso será el 6 de junio frente a Honduras en Texas. Posteriormente, el seleccionado enfrentará a Islandia el 9 de junio antes de regresar a Kansas para enfocarse exclusivamente en el estreno mundialista.

Argentina debutará en el Grupo J frente a Argelia el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego se medirá con Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio, también en territorio texano.

Con el viaje ya en marcha y la concentración prácticamente definida, la defensa del título mundial comenzó oficialmente para el equipo de Lionel Scaloni.