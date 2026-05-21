Quini 6: todos los resultados del sorteo del miércoles 20 de mayo + Agregar ámbito en









Conocé todo sobre el sorteo del 20 de mayo: los ganadores, controlá tu cartón y lo que tenés que saber.

Los resultados del sorteo 3.375 del Quini 6.

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en la Argentina. Conocé los resultados del sorteo 3.375 , cuál fue el pozo millonario y todo lo que tenés que saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

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Resultados del Quini 6 del 20 de mayo Tradicional del Quini 6 18 - 08 - 32 - 22 - 10 - 07

Hubo un ganador con seis aciertos que se llevó un premio de más de $ 2.523 millones.

La Segunda del Quini 6 33 - 13 - 22 - 07 - 09 - 45

Hubo dos ganadores con seis aciertos cada uno que se llevaron un premio de más de $ 800 millones cada uno.

La Revancha del Quini 6 26 - 36 - 16 - 45 - 25 - 42 El pozo quedó vacante con más de $ 6.098 millones. Siempre Sale del Quini 6 13 - 23 - 37 - 26 - 42 - 04 Hubo 31 ganadores, con cinco aciertos, que se llevarán más de $ 10 millones cada uno. Qué es el Quini 6? El Quini 6 es uno de los juegos de lotería más populares de la Argentina. Su instrumentación y financiamiento está a cargo de la Caja de Asistencia Social de Santa fe, pero se puede jugar en cualquier lugar del país. ¿Cómo se juega al Quini 6? El Quini 6 tiene tres modalidades de juego: Tradicional, Revancha y Siempre sale. Tradicional: en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula.

en esta modalidad, el primer premio de cada uno de los dos sorteos va para quien haya acertado seis veces. Si no hay nadie, el premio es para quien tenga cinco aciertos. Si aún nadie gana, pasa a quien haya hecho cuatro aciertos. Si todavía nadie gana, el pozo se acumula. Revancha: aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio.

aquí solo aquellas personas que logran seis aciertos reciben el premio. Asimismo, si nadie gana, el pozo acumula el premio. Siempre Sale: en esta modalidad, el premio siempre sale. El primer premio es para quien haya marcado seis aciertos. Si nadie gana, el premio se entrega a quienes tengan cinco aciertos. Próximo sorteo: domingo 24 de mayo a las 21:15. ¿Cuándo se sortea el Quini 6? Se realizan 2 sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21:15.

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