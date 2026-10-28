Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 28 de octubre

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, miércoles 28 de octubre

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7216

2: 9155

3: 8869

4: 1236

5: 5134

6: 6930

7: 0490

8: 1493

9: 4654

10: 2218

11: 3885

12: 3745

13: 8499

14: 9291

15: 3617

16: 0717

17: 8016

18: 0030

19: 6950

20: 0803

Letras de la Nacional: MNQY

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron: