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12 de junio 2026 - 16:46

El dólar blue anotó su mayor suba semanal del año y volvió a cerrar arriba del MEP

La cotización se elevó $25 respecto del viernes pasado. Por el contrario, el resto de las cotizaciones del "billete verde" operó en baja.

dolar blue
Depositphotos

El dólar blue encadenó su quinta suba semanal consecutiva, extendió su brecha con el oficial y terminó la jornada por encima del MEP. Ocurrió pese a que el resto de las cotizaciones exhibieron una tendencia descendente.

El informal trepó $10 (+0,7%) este viernes 12 de junio, a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, el spread con el tipo de cambio mayorista subió al 2,2%, máximo desde el 22 de mayo.

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En el acumulado semanal el blue se elevó $25 (+1,7%). Significó la mayor variación desde que arrancó el año.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 12 de junio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.428 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 12 de junio

El dólar MEP cerró a $1.449,29 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.490,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.715, según Binance.

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