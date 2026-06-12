El dólar blue anotó su mayor suba semanal del año y volvió a cerrar arriba del MEP + Agregar ámbito en









La cotización se elevó $25 respecto del viernes pasado. Por el contrario, el resto de las cotizaciones del "billete verde" operó en baja.

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El dólar blue encadenó su quinta suba semanal consecutiva, extendió su brecha con el oficial y terminó la jornada por encima del MEP. Ocurrió pese a que el resto de las cotizaciones exhibieron una tendencia descendente.

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El informal trepó $10 (+0,7%) este viernes 12 de junio, a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, el spread con el tipo de cambio mayorista subió al 2,2%, máximo desde el 22 de mayo.

En el acumulado semanal el blue se elevó $25 (+1,7%). Significó la mayor variación desde que arrancó el año.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 12 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.428 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 12 de junio El dólar CCL cerró a $1.493,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 12 de junio El dólar MEP cerró a $1.449,29 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.490,65, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.715, según Binance.