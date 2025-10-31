SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
31 de octubre 2025 - 07:23

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 31 de octubre

Todas la información que necesitás sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Todas la información que necesitás sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar vive días de mayor calma tras las elecciones del pasado domingo. Si bien el oficial culminó con un movimiento al alza sobre el cierre este jueves, el MEP, el CCL y el blue siguieron a la baja. Este viernes, la atención del mercado estará en el impacto de la liberación de los $5 billones no renovados en la última licitación de deuda en pesos tanto sobre el tipo de cambio como sobre la tasa de interés. Se espera que los rendimientos de corto plazo tiendan a normalizarse.

Mientras tanto, las acciones argentinas se tomaron un respiro el jueves después de la euforia poselectoral. En cambio, los bonos en dólares extendieron su rally.

La CNV anunció una fuerte desregulación en los Fondos Comunes de Inversión: cuáles son los cambios

El organismo dispuso modificaciones orientadas a simplificar y agilizar los procesos de autorización, inscripción y registración de los FCI abiertos y cerrados; así como de los agentes intervinientes en su operatoria.

Por Carlos Lamiral

Javier Milei afirmó que la reunión con los gobernadores fue "extremadamente positiva" y que hay "consenso absoluto" para la reforma laboral

El Presidente aseguró que logró ponerse de acuerdo, aunque "con matices", con los mandatarios "sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa".

Lo que se dice en las mesas: la venganza del "Toto" y la nueva ventana del "carry trade" a diciembre

En lo que viene los que harán dinero serán los financistas, como acostumbra el el ministro de Economía. Por lo pronto, el BCRA y el Tesoro, se muestran más permeables a escuchar al sistema.

Aflojan torniquete monetario a bancos: BCRA flexibiliza encajes en busca de frenar la montaña rusa de las tasas

Como adelantó Ámbito, finalmente la entidad monetaria cambió la forma de computar los encajes: deben cumplir con al menos el 95% del encaje total requerido de forma diaria, y el 100% será solo mensual.

Por Solange Rial

