Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 31 de octubre

El dólar vive días de mayor calma tras las elecciones del pasado domingo. Si bien el oficial culminó con un movimiento al alza sobre el cierre este jueves, el MEP, el CCL y el blue siguieron a la baja. Este viernes, la atención del mercado estará en el impacto de la liberación de los $5 billones no renovados en la última licitación de deuda en pesos tanto sobre el tipo de cambio como sobre la tasa de interés. Se espera que los rendimientos de corto plazo tiendan a normalizarse.